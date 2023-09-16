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ملاعب Yelo كمين للضيوف

9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) انتصرت ملاعب (Yelo)، لأصحاب الأرض، خلال الجولة الخامسة من دوري (Yelo) لكرة القدم، وكشرت عن أنيابها خلال الجولات الماضية ضد الضيوف، وعادلت انتصارات الجولة، انتصارات الجولة الثانية بـ8 انتصارات، وسجلت انخفاض المعدل التهديفي للمرة الأولى بـ16 هدفًا، وواصل العربي والقادسية عدم التعثر بالخسارة مدة 450 دقيقة، واحتسبت تقنية الـ(VAR) 4 حالات تحكيمية.
%87 انتصارات
ارتفعت حصيلة الانتصارات في دوري (Yelo) إلى 39 مباراة من أصل 45 مباراة بـ87%، مقابل 6 تعادلات بـ13%، وفاقت انتصارات أصحاب الأرض انتصارات الضيوف، حيث بلغت انتصارات أصحاب الأرض 27 انتصارًا بـ69%، مقابل 12 انتصارًا للضيوف بـ31%، وارتفعت البطاقات الحمراء إلى 10 بطاقات، واحتساب 15 ضربة جزاء، منها 12 جزائية مسجلة بـ80%، و3 جزائيات مهدرة بـ20%، وتسجيل 66 هدفًا، منها 50 هدفًا بالشوط الأول بـ76%، مقابل 16 هدفًا بالشوط الثاني بـ24%، وسجلت الجولة الرابعة أعلى معدل تهديفي بـ34 هدفًا، والجولة الخامسة أقل معدل تهديفي بـ16 هدفًا.
تسلسل نقطي
شهدت الجولة الخامسة تسلسل نقطي لأندية الدوري من 0 إلى 13 نقطة على التوالي، وتتنافس 6 أندية على صدارة الترتيب، حيث يبلغ الفارق النقطي بين الأول والسادس 3 نقاط، و8 أندية في المراكز المؤخرة، ويبلغ الفارق النقطي بين صاحب المركز الأخير الصفا، وصاحب المركز الـ11 النجمة 5 نقاط، وواصل العربي صدارته لترتيب الدوري بـ13 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية وصيفًا بنفس النقاط، والفيصلي ثالثًا، والعروبة رابعًا، والعدالة خامسًا بـ12 نقطة لكل منهم، والجبلين سادسًا بـ10 نقاط.
انخفاض
سجلت الجولة الخامسة، انخفاض المعدل التهديفي إلى 16 هدفًا، وتفوق انتصارات أصحاب الأرض بـ5 انتصارات مقابل 3 انتصارات للضيوف، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين، واحتساب ضربتي جزاء، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وتصدرت 4 أندية ممثلة في العربي، والقادسية، والفيصلي، والعروبة، والعدالة أكثر الأندية انتصارات بـ4 انتصارات، والنجمة والقيصومة الأكثر تعادلات بتعادلين لكل منهما، والصفا أكثر الأندية خسائر بـ5 خسائر على التوالي، والأضعف دفاعًا بـ10 أهداف، والعربي الأقوى هجومًا بـ16 هدفًا، والتي تعادل معها أهداف 5 أندية مجتمعة.
-%87 انتصارات Yelo.
- %69 انتصارات أصحاب الأرض.
-%31 انتصارات الضيوف.
- %80 من الجزائيات المحتسبة مسجلة.
- %76 أهداف الشوط الأول.
- %24 أهداف الشوط الثاني.

MENAFN16092023000089011017ID1107083055

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