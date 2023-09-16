ملاعب Yelo كمين للضيوف
التاريخ
9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) انتصرت ملاعب (Yelo)، لأصحاب الأرض، خلال الجولة الخامسة من دوري (Yelo) لكرة القدم، وكشرت عن أنيابها خلال الجولات الماضية ضد الضيوف، وعادلت انتصارات الجولة، انتصارات الجولة الثانية بـ8 انتصارات، وسجلت انخفاض المعدل التهديفي للمرة الأولى بـ16 هدفًا، وواصل العربي والقادسية عدم التعثر بالخسارة مدة 450 دقيقة، واحتسبت تقنية الـ(VAR) 4 حالات تحكيمية.
%87 انتصارات
ارتفعت حصيلة الانتصارات في دوري (Yelo) إلى 39 مباراة من أصل 45 مباراة بـ87%، مقابل 6 تعادلات بـ13%، وفاقت انتصارات أصحاب الأرض انتصارات الضيوف، حيث بلغت انتصارات أصحاب الأرض 27 انتصارًا بـ69%، مقابل 12 انتصارًا للضيوف بـ31%، وارتفعت البطاقات الحمراء إلى 10 بطاقات، واحتساب 15 ضربة جزاء، منها 12 جزائية مسجلة بـ80%، و3 جزائيات مهدرة بـ20%، وتسجيل 66 هدفًا، منها 50 هدفًا بالشوط الأول بـ76%، مقابل 16 هدفًا بالشوط الثاني بـ24%، وسجلت الجولة الرابعة أعلى معدل تهديفي بـ34 هدفًا، والجولة الخامسة أقل معدل تهديفي بـ16 هدفًا.
تسلسل نقطي
شهدت الجولة الخامسة تسلسل نقطي لأندية الدوري من 0 إلى 13 نقطة على التوالي، وتتنافس 6 أندية على صدارة الترتيب، حيث يبلغ الفارق النقطي بين الأول والسادس 3 نقاط، و8 أندية في المراكز المؤخرة، ويبلغ الفارق النقطي بين صاحب المركز الأخير الصفا، وصاحب المركز الـ11 النجمة 5 نقاط، وواصل العربي صدارته لترتيب الدوري بـ13 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية وصيفًا بنفس النقاط، والفيصلي ثالثًا، والعروبة رابعًا، والعدالة خامسًا بـ12 نقطة لكل منهم، والجبلين سادسًا بـ10 نقاط.
انخفاض
سجلت الجولة الخامسة، انخفاض المعدل التهديفي إلى 16 هدفًا، وتفوق انتصارات أصحاب الأرض بـ5 انتصارات مقابل 3 انتصارات للضيوف، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين، واحتساب ضربتي جزاء، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وتصدرت 4 أندية ممثلة في العربي، والقادسية، والفيصلي، والعروبة، والعدالة أكثر الأندية انتصارات بـ4 انتصارات، والنجمة والقيصومة الأكثر تعادلات بتعادلين لكل منهما، والصفا أكثر الأندية خسائر بـ5 خسائر على التوالي، والأضعف دفاعًا بـ10 أهداف، والعربي الأقوى هجومًا بـ16 هدفًا، والتي تعادل معها أهداف 5 أندية مجتمعة.
-%87 انتصارات Yelo.
- %69 انتصارات أصحاب الأرض.
-%31 انتصارات الضيوف.
- %80 من الجزائيات المحتسبة مسجلة.
- %76 أهداف الشوط الأول.
- %24 أهداف الشوط الثاني.
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