التورنيدو سلاح الهلال القاتل
التاريخ
9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نجم الهلال، الدولي سالم الدوسري، نجوميته هذا الموسم، وتفوقه على أجانب فريقه، مؤكدًا أنه رغم تذبذب مستواه في نهاية الموسم الماضي ومع مطلع الموسم الحالي، وعاد إلى قيادة فريقه إلى تسجيل النتيجة الأعلى بالدوري حتى الآن، في شباك الرياض، التي انتهت بنتيجة 6 /1، أصبح معها علامة فارقة في نتائج الفريق الإيجابية، في وقت حقق التورنيدو 4 أرقام تاريخية، كسر معها تفوق 4 لاعبين هلاليين سابقين.
مئوي
بات نجم الهلال سالم الدوسري، قريبًا من دخول مئوية الأهداف هذا الموسم، إذ يفصل اللاعب تسجيل 9 أهداف، للوصول إلى الهدف الـ100 في تاريخه مع الهلال، بعد تسجيل هدفه الـ91 في الجولة السادسة أمام الرياض، وسجل نجم الهلال هدفين من أصل 6، وسدد 7 تسديدات، وكانت نسبة نجاحه في التمرير 77%، وقام بـ5 مراوغات ناجحة، وربح 8 التحامات، حصد معها نجومية اللقاء.
................ تفوق
كسر نجم الهلال سالم الدوسري شراكته التهديفية مع نجوم الهلال السابقين ياسر القحطاني، ومحمد الشلهوب، وناصر الشمراني، وغوميز، وأصبح أول لاعب هلالي يسجل أمام 19 منافسًا مختلفًا في دوري المحترفين، مقابل 18 هدفًا للرباعي السابق، وتمثلت أبرز أهداف الدوسري في شباك 19 منافسًا هي: الاتحاد، والنصر، والفتح، والاتفاق، والوحدة، والأهلي، والفيصلي، والشعلة، والخليج، والباطن، والرائد، وأحد، والقادسية، والتعاون، والعدالة، والحزم، والعين، وأبها، والرياض.
تاريخي
حقق الدوسري 4 أرقام تاريخية، وتمثلت في رفع أهدافه هذا الموسم إلى 6 أهداف، بمعدل هدف في كل مباراة، حيث لعب 6 مباريات، وسجل 6 أهداف، عادل معها أهداف نجم النصر رونالدو متصدر الهدافين، وأول لاعب سعودي يسجل 6 أهداف هذا الموسم، والتسجيل في مرمى 19 منافسًا مختلفًا، وحصوله على 10/10، كأعلى تقييم في مباراة للمرة الأولى للاعبي الهلال، وأول لاعب هلالي محلي يسهم في تسجيل 7 أهداف في أول 12 مباراة.
- 4 أرقام تاريخية لنجم الهلال.
- تورنيدو الهلال يوثق نجوميته.
- 9 أهداف تفصل سالم عن المئوية.
- الدوسري يكسر شراكة 4 هلاليين.
- 91 هدفًا دوريًا لنجم الهلال بقميص الزعيم.
- 19 ناديًا استقبلت شباكها أهداف الدوسري.
- النجم الدولي أول لاعب محلي يصل إلى 6 أهداف.
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