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التورنيدو سلاح الهلال القاتل

9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نجم الهلال، الدولي سالم الدوسري، نجوميته هذا الموسم، وتفوقه على أجانب فريقه، مؤكدًا أنه رغم تذبذب مستواه في نهاية الموسم الماضي ومع مطلع الموسم الحالي، وعاد إلى قيادة فريقه إلى تسجيل النتيجة الأعلى بالدوري حتى الآن، في شباك الرياض، التي انتهت بنتيجة 6 /1، أصبح معها علامة فارقة في نتائج الفريق الإيجابية، في وقت حقق التورنيدو 4 أرقام تاريخية، كسر معها تفوق 4 لاعبين هلاليين سابقين.
مئوي
بات نجم الهلال سالم الدوسري، قريبًا من دخول مئوية الأهداف هذا الموسم، إذ يفصل اللاعب تسجيل 9 أهداف، للوصول إلى الهدف الـ100 في تاريخه مع الهلال، بعد تسجيل هدفه الـ91 في الجولة السادسة أمام الرياض، وسجل نجم الهلال هدفين من أصل 6، وسدد 7 تسديدات، وكانت نسبة نجاحه في التمرير 77%، وقام بـ5 مراوغات ناجحة، وربح 8 التحامات، حصد معها نجومية اللقاء.
................ تفوق
كسر نجم الهلال سالم الدوسري شراكته التهديفية مع نجوم الهلال السابقين ياسر القحطاني، ومحمد الشلهوب، وناصر الشمراني، وغوميز، وأصبح أول لاعب هلالي يسجل أمام 19 منافسًا مختلفًا في دوري المحترفين، مقابل 18 هدفًا للرباعي السابق، وتمثلت أبرز أهداف الدوسري في شباك 19 منافسًا هي: الاتحاد، والنصر، والفتح، والاتفاق، والوحدة، والأهلي، والفيصلي، والشعلة، والخليج، والباطن، والرائد، وأحد، والقادسية، والتعاون، والعدالة، والحزم، والعين، وأبها، والرياض.
تاريخي
حقق الدوسري 4 أرقام تاريخية، وتمثلت في رفع أهدافه هذا الموسم إلى 6 أهداف، بمعدل هدف في كل مباراة، حيث لعب 6 مباريات، وسجل 6 أهداف، عادل معها أهداف نجم النصر رونالدو متصدر الهدافين، وأول لاعب سعودي يسجل 6 أهداف هذا الموسم، والتسجيل في مرمى 19 منافسًا مختلفًا، وحصوله على 10/10، كأعلى تقييم في مباراة للمرة الأولى للاعبي الهلال، وأول لاعب هلالي محلي يسهم في تسجيل 7 أهداف في أول 12 مباراة.
- 4 أرقام تاريخية لنجم الهلال.
- تورنيدو الهلال يوثق نجوميته.
- 9 أهداف تفصل سالم عن المئوية.
- الدوسري يكسر شراكة 4 هلاليين.
- 91 هدفًا دوريًا لنجم الهلال بقميص الزعيم.
- 19 ناديًا استقبلت شباكها أهداف الدوسري.
- النجم الدولي أول لاعب محلي يصل إلى 6 أهداف.

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