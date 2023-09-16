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الأهلي يعود بالتعاون

9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز الأهلي إلى المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلب على ضيفه التعاون 2/3، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، سجل للراقي عبدالباسط هندي ((4))، ومدافع التعاون وليد الأحمد بالخطأ في مرماه ((23))، وآلان سان مكسيمان((68))، وللذئاب جواو بيدرو ((45+3))، وموسى بارو ((51))، ليرفع قلعة الكؤوس رصيده إلى 15 نقطة ثالثا متأخرا بفارق صافي الأهداف عن الاتحاد، وبقي السكري على 13 نقطة وتراجع للمركز الرابع متقدما على الاتفاق بفارق الأهداف.

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