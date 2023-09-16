الأهلي يعود بالتعاون

الأهلي يعود بالتعاون
التاريخ
9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز الأهلي إلى المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلب على ضيفه التعاون 2/3، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، سجل للراقي عبدالباسط هندي ((4))، ومدافع التعاون وليد الأحمد بالخطأ في مرماه ((23))، وآلان سان مكسيمان((68))، وللذئاب جواو بيدرو ((45+3))، وموسى بارو ((51))، ليرفع قلعة الكؤوس رصيده إلى 15 نقطة ثالثا متأخرا بفارق صافي الأهداف عن الاتحاد، وبقي السكري على 13 نقطة وتراجع للمركز الرابع متقدما على الاتفاق بفارق الأهداف.
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