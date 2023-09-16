نجران يضم العاجي جمعة سعيد
التاريخ
9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن نادي نجران عن تعاقده مع اللاعب العاجي جمعة سعيد ليمثله خلال هذا الموسم بدوري الدرجة الثانية.
ويعتبر جمعة سعيد أحد أبرز محترفي الدوري الكويتي، في بداية مسيرته الكروية حيث كان يلعب لنادي الترجي الرياضي التونسي لعب لمدة موسم واحد ثم انتقل إلى نادي العين، حيث استمر مع العين لمدة 5 مواسم، ثم انتقل إلى الدوري العماني تحديدًا إلى نادي النهضة وبرز هناك في عمان، وحصل على جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين العماني.
وخطف أنظار مسؤولي نادي السالمية الكويتي وسارعوا بالتعاقد معه، ومنذ عام 2015 وهو يلعب في الدوري الكويتي.
جمعة سعيد
. لاعب كرة قدم عاجي
. من مواليد 13 سبتمبر 1992
. لعب مع نادي السالمية في الدوري الكويتي
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