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شكوك بفعالية دعم كوريا الشمالية لروسيا بالأسلحة

9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى استمرار القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى البحث عن المزيد من التعزيزات وإمدادات الأسلحة، حيث تعتمد أوكرانيا على الدعم الغربي بشكل تام، بينما تذهب روسيا لكوريا الشمالية، وفي ذلك ذكر ضابط عسكري أمريكي كبير لدى وصوله إلى النرويج لحضور اجتماعات الناتو، أن كوريا الشمالية قد تكون قادرة على تعزيز إمدادات روسيا من ذخائر المدفعية للحرب في أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك فرقا كبيرا.
قذائف مدفعية
وقال الجنرال في الجيش الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الاجتماع الأخير في روسيا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يدفع كوريا الشمالية إلى تقديم قذائف مدفعية من عيار 152 ملم تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى موسكو. لكنه قال إنه لم يتضح بعد عددهم أو متى.
وأضاف ميلي للصحفيين المسافرين معه ((هل سيكون هناك فرق كبير؟ أنا متشكك في ذلك)). وتابع أنه ((على الرغم من أنه لا يريد التقليل من أهمية المساعدات المتعلقة بالأسلحة، إلا أنه يشك في أنها ستكون حاسمة)).
وتوقعت حكومات وخبراء أجانب أن يقوم كيم على الأرجح بتزويد روسيا بالذخيرة مقابل الحصول على أسلحة أو تكنولوجيا متقدمة من روسيا.
دعم أوكرانيا
ويجتمع ميلي ورؤساء الدفاع الآخرون من دول الناتو في منطقة هولمينكولين للتزلج على حافة أوسلو خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة دعم أوكرانيا وقضايا الدفاع الإقليمية الأخرى. ومن هناك، سيحضر ميلي الاجتماع الشهري لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا يوم الثلاثاء. وهذه المجموعة، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هي المنتدى الدولي الرئيسي لحشد الدعم العسكري لأوكرانيا. وتأتي اجتماعات الناتو في الوقت الذي تحرز فيه القوات الأوكرانية تقدمًا بطيئًا في اختراق خطوط القتال الروسية في هجوم مضاد لم يتحرك بالسرعة أو كما كان مأمولًا في البداية. ويمارس زعماء كييف ضغوطًا من أجل الحصول على جولة جديدة من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الأطول مدى.
وقال الأدميرال الهولندي روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، في الاجتماعات إن التاريخ سيُظهر أن ((أوكرانيا قد حولت الحرب الحديثة وهي تمضي قدمًا كل يوم)).
الأسلحة والمعدات
وقال ميلي إن هناك حاجة مستمرة لمزيد من الأسلحة والمعدات في أوكرانيا، وإن الحلفاء والشركاء سيناقشون كيفية معالجة ذلك. وقال إنه يعتقد أنه لا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين في الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي لهذه المساعدات.
لكن المشرعين الأمريكيين منقسمون بشكل متزايد بشأن تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني.
واقترح الرئيس جو بايدن حزمة بقيمة 13.1 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية و8.5 مليارات دولار للدعم الإنساني. ويضغط الجمهوريون المحافظون من أجل تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق الفيدرالي، ويتطلع بعض المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترمب على وجه التحديد إلى وقف الأموال عن أوكرانيا.
وستكون هذه القضية موضوعًا رئيسيًا في واشنطن في الأسبوع المقبل عندما يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض.
دفاع الناتو
وفي النرويج، سيتابع وزراء دفاع الناتو اجتماعهم يوم السبت بتجمع أصغر يوم الأحد يضم نحو عشرة من القادة العسكريين من الغرب ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذي قال ميلي إنه سيركز على الدروس المستفادة من حرب أوكرانيا وكيف يمكن تطبيقها على الحرب في المحيط الهادئ. وتعتبر الولايات المتحدة الصين التحدي الرئيسي لأمنها القومي، وتزايدت التوترات بين البلدين مع استمرار بكين في التوسع العسكري العدواني في المنطقة. وخلال العام الماضي، كثفت الصين أنشطتها العسكرية حول تايوان، فأرسلت سفنا حربية وطائرات حربية بشكل شبه يومي. وتدعي الصين أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي تابعة لها، وهناك مخاوف مستمرة من أن بكين تستعد لاستخدام القوة لمحاولة السيطرة على تايوان.

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