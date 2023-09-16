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المعارك تستأنف وسط الخرطوم

9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد شهود بأن دوي الاشتباكات سمع مجددا في وسط الخرطوم وتحديدا بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة بعدما توقفت قبل حوالي أسبوعين.
ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقّق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر، وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.
وأفاد شهود في الآونة الأخيرة بأن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.
أوغندا
وبينما استؤنفت المعارك بمحيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا.
وفي بيان، قال مجلس السيادة السوداني إن البرهان توجه إلى أوغندا في زيارة رسمية، موضحا أنه سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ((حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك)).
وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.
وهذه سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج منذ أواخر أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر نهاية الشهر الماضي، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.

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