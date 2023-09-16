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إعصار لي .. أمواج ضخمة وتيارات تهدد الحياة

9/16/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يزال الإعصار ((لي)) ينتج رياحًا بقوة الإعصار، وقد تم تخفيض تصنيفه إلى عاصفة ما بعد الاستوائية مع اقترابه من نوفا سكوتيا، وعلى الرغم من أن ((لي)) الآن في مرحلة ما بعد الاستوائية، إلا أن العاصفة تظل قوية لأنها تنتج أمواجًا ضخمة وتيارات ساحقة تهدد الحياة ورياحًا قوية وأمطارًا واسعة النطاق في نيو إنجلاند ونوفا سكوتيا ونيو برونزويك.
وتشير البيانات المستقاة من طائرة إعصار هنتر التابعة للقوات الجوية إلى أن الحد الأقصى للرياح المستدامة يظل بالقرب من 80 ميلاً في الساعة مع هبوب أعلى في مركز ((لي))، ومن المتوقع أن يكون ((لي)) عند قوة الإعصار أو أقل بقليل عندما يصل إلى نوفا سكوتيا.
تأثير الأمواج
وتؤثر الأمواج الناتجة عن ((لي)) على جزر فيرجن الأمريكية، وبورتوريكو، وهيسبانيولا، وجزر تركس وكايكوس، وجزر البهاما، وبرمودا، والساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا الأطلسية، ومن المحتمل أن تسبب أمواجًا تهدد الحياة وتمزق الظروف الحالية.
وتم تعيين تنبيهات تيارات التمزق على درجة عالية من الخطورة من نيو إنجلاند على طول الطريق إلى فلوريدا، حيث سيشهد ساحل المحيط الأطلسي بأكمله في أمريكا تيارات تهدد الحياة، ومن المتوقع أن ينتج ((لي)) كميات من الأمطار تتراوح من 1 إلى 4 بوصات فوق أقصى شرق ماساتشوستس وشرق ماين وغرب نوفا سكوتيا ونيو برونزويك.

ترك الموانئ
وقام الصيادون بإزالة مصائدهم من المياه، وقام السكان بنقل مئات القوارب إلى الشاطئ، تاركين بعض الموانئ تبدو وكأنها مدن أشباح.
ومن المتوقع أن يصل عرض العاصفة إلى أكثر من 400 ميل (640 كيلومترًا) مع رياح بقوة العاصفة الاستوائية عندما تصل إلى الأرض، مما يثير مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي في ولاية ماين، الولاية الأكثر كثافة بالغابات في البلاد، حيث تكون الأرض والأشجار مشبعة بأمطار الصيف الغزيرة.

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