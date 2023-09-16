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490% ارتفاع بشكاوى العلامات التجارية

9/16/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد شكاوى العلامات التجارية في عام 2022، بنسبة 490%، مقارنة بالعام الذي قبله، فيما سُجلت 1149 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعلامات التجارية.
وبحسب تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فإن شكاوى العلامات التجارية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية اندرجت ضمن 14 نشاطاً تجارياً، واستحوذ كل من قطاع السلع الغذائية وخدمات المطاعم على ما يزيد عن 35% من إجمالي عدد الشكاوى، فإلى جانب السلع الغذائية والمطاعم، احتل قطاع الملابس والأحذية على ما نسبته 13% من شكاوى العلامات التجارية، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 10%، ثم قطاع أدوات التجميل والعطور بنسبة 10%، ثم قطاع الحقائب والأمتعة الجلدية بنسبة 6%، يلي ذلك قطاع الخدمات والأقسام الرياضية بنسبة 5%، فيما تتوزع باقي النسبة على قطاعات أخرى مثل السلع المنزلية والحاسب الآلي ومستلزمات المركبات والمنتجات البتروكيميائية، إلى جانب قطاعات أخرى.
المنتجات المضبوطة
فيما بلغ عدد المنتجات المنتهكة للعلامات التجارية خلال العام نفسه 12 مليون منتج بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 99%، وتوزعت المضبوطات على عدد من القطاعات الاقتصادية، واستحوذت قطاعات الملابس والأحذية والسلع الغذائية والمطاعم على النسبة الأعلى في عمليات الضبط.
نظام الملكية
ويضمن نظام الملكية الفكرية الذي تقوم على تنفيذه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بجهود في حفظ حقوق العلامات التجارية المسجلة لديها لمدة 10 سنوات، حيث ينص نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مادته الـ 20 على أن مدة الحماية المترتبة عل تسجيل العلامة التجارية هي 10 سنوات، ولصاحب الحق أن يقوم بطلب التجديد، وتعمل الهيئة على إنفاذ الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية على مسارين رئيسين وهم الإنفاذ الاستباقي والإنفاذ التفاعلي، حيث إن الإنفاذ الاستباقي يتم من خلال الزيارات الميدانية عبر ((المتسوق الخفي))، ومن خلال تحليل الأسواق، وما يسفر عن ذلك من ضبط الانتهاكات من خلال عمليات الرصد، بينما الإنفاذ التفاعلي يقوم على استقبال البلاغات والشكاوى من خلال المنصات المعتمدة المتاحة للعموم، إذ يتم دارستها وإحالتها إلى الفرق الرقابية والتفتيشية لإنفاذ وحماية تلك الحقوق، باعتبار أن العلامات المسجلة من أهم الأصول غير الملموسة ولها قيمة سوقية في تميز المنتجات والخدمات، وكذلك في منع الغير من التعدي على العلامة التجارية المحمية من خلال القوانين والتشريعات التي تحمي ذلك الحق المعتبر.
يذكر أن السعودية احتلت عام 2022م المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ 26 عالمياً من أصل 63 دولة، في مؤشر مستوى إنفاذ الدول لحقوق الملكية الفكرية، فيما تقدمت المملكة في مؤشر حقوق الملكية الفكرية للعام ذاته 18 مرتبة مقارنة بـ 2018 بنسبة 41%، وذلك وفقا لمؤشر التنافسية الرقمية الصادر من المعهد الدول للتنمية الإدارية.

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