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رقم قياسي لأسعار اليورانيوم

9/16/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت أسعار اليورانيوم خلال الشهر الماضي أعلى مستوى سعري لها منذ 12 عامًا لتصل إلى 65.5 دولارًا للرطل حسب تقارير لصحيفة ((فايننشال تايمز)) ووكالات أنباء.
وأشارت التقارير إلى أن دولا كبرى تتسابق لتأمين إمدادات اليورانيوم، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في الإمداد.
ارتفاع شهري
وقفز سعر اليورانيوم، الذي يطلق عليه اسم ((الكعكة الصفراء)) أيضا، بنحو 12% إلى 65.50 دولارًا للرطل خلال الشهر الماضي، متجاوزًا ذروة العام الماضي، ومسجلا ارتفاعات هي الأولى منذ 2022، وفقًا لبيانات منصة (UxC) المختصة في أسعار اليورانيوم.
ارتفاع الطلب
وارتفع الطلب على اليورانيوم من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا سعيًا لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، ومد العمر الزمني للمفاعلات النووية الحالية، وبناء أخرى جديدة بعد الارتفاع الهائل في أسعار الغاز في ظل أحداث أوكرانيا والعقوبات التي تم فرضها على روسيا.
القوة النووية
وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع في أسعار اليورانيوم يمثل خطوة كبيرة نحو عودة ظهور القوة النووية كمصدر هام خال من الكربون في إطار الجهود العالمية للتعامل مع تغير المناخ.
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة ((فايننشال تايمز)) إلى أن أسعار اليورانيوم صعدت إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرًا، وسط إقبال المستثمرين الأفراد على توظيف الاستثمارات في الصناديق المرتبطة باليورانيوم في ظل أحداث النيجر.
وبحسب الصحيفة فإن أحداث النيجر تهدد إمدادات اليورانيوم، ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحوالي 5% من احتياطيات العالم منه موجودة في النيجر.

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