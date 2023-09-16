رقم قياسي لأسعار اليورانيوم

رقم قياسي لأسعار اليورانيوم
التاريخ
9/16/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت أسعار اليورانيوم خلال الشهر الماضي أعلى مستوى سعري لها منذ 12 عامًا لتصل إلى 65.5 دولارًا للرطل حسب تقارير لصحيفة ((فايننشال تايمز)) ووكالات أنباء.
وأشارت التقارير إلى أن دولا كبرى تتسابق لتأمين إمدادات اليورانيوم، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في الإمداد.
ارتفاع شهري
وقفز سعر اليورانيوم، الذي يطلق عليه اسم ((الكعكة الصفراء)) أيضا، بنحو 12% إلى 65.50 دولارًا للرطل خلال الشهر الماضي، متجاوزًا ذروة العام الماضي، ومسجلا ارتفاعات هي الأولى منذ 2022، وفقًا لبيانات منصة (UxC) المختصة في أسعار اليورانيوم.
ارتفاع الطلب
وارتفع الطلب على اليورانيوم من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا سعيًا لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، ومد العمر الزمني للمفاعلات النووية الحالية، وبناء أخرى جديدة بعد الارتفاع الهائل في أسعار الغاز في ظل أحداث أوكرانيا والعقوبات التي تم فرضها على روسيا.
القوة النووية
وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع في أسعار اليورانيوم يمثل خطوة كبيرة نحو عودة ظهور القوة النووية كمصدر هام خال من الكربون في إطار الجهود العالمية للتعامل مع تغير المناخ.
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة ((فايننشال تايمز)) إلى أن أسعار اليورانيوم صعدت إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرًا، وسط إقبال المستثمرين الأفراد على توظيف الاستثمارات في الصناديق المرتبطة باليورانيوم في ظل أحداث النيجر.
وبحسب الصحيفة فإن أحداث النيجر تهدد إمدادات اليورانيوم، ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحوالي 5% من احتياطيات العالم منه موجودة في النيجر.
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