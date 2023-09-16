Sunday, 17 September 2023 09:01 GMT

258 مستفيدا من سكني يوميا

9/16/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Al Watan) استفادت 62.023 أسرة سعودية، منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، من التمويل السكني الممنوح من قِبل الإسكان، بما يعادل 258 مستفيدا يوميا. بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 66.230 أسرة.
وأوضح برنامج ((سكني))، في بيان صحفي، أن عدد الأسر المستفيدة منه خلال أغسطس بلغ 10.250 أسرة، بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بأعداد المستفيدين خلال يوليو 2023، التي بلغت 8.303 أسر. في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس 8.680 أسرة بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها ((سكني)) للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة، لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة من خلال تقديمها دعما فوريا غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.
وأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونيا من خلال منصة وتطبيق ((سكني)) في مختلف مناطق المملكة. كما يتيح البرنامج عدة خدمات عبر قنواته المتعددة، لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 174.526 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة ((X))، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و((واتس آب الأعمال)). كما يقدم موقع وتطبيق ((سكني)) مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و((المقاول المعتمد))، وخدمة التمويل الإلكتروني، و((السوق العقاري))، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيا.

MENAFN16092023000089011017ID1107083046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث