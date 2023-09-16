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77% من القروض الاستهلاكية للذكور

9/16/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت قيمة التمويل الممنوح عبر خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر نموا كبيرا، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل العام الماضي 421 مليون ريال، مقابل 68 مليون ريال في عام 2021، وارتفعت عمليات التمويل الممنوح 83%، حيث بلغت 45 ألف عملية تمويل، مقابل 9300 عملية في عام 2021 بـ17%، في وقت تصدرت الفئة العمرية من 20_30 سنة أكثر الفئات اقتراضا في خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر.
%77 للذكور
كشف تقرير البنك المركزي السعودي للتقنية المالية للعام الماضي، صدارة الذكور للاقتراض المالي بـ77%، مقابل 23% للإناث، وبلغ إجمالي موظفي شركات التمويل الاستهلاكي المصغر 45 موظفا، منهم 30 ذكورا، و15 إناثا، وإجمالي السعوديين 39 موظفا مقابل 6 أجانب، وارتفع متوسط عدد الدفعات للتمويلات الممنوحة العام الماضي عبر خدمة التمويل الاستهلاكي إلى 19 دفعة، مقابل 14 دفعة في عام 2021، ومتوسط الوقت لصرف الأموال للتمويلات الممنوحة 3 أيام، وارتفع متوسط قيمة التمويل الممنوح إلى 8 آلاف ريال، مقابل 7 آلاف ريال في عام 2021.
تمويلات المقترضين
تصدر المقترضون الذين حصلوا على تمويل واحد، إجمالي المقترضين المسجلين في خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر، حيث بلغ إجمالي المقترضين الحاصلين على تمويل واحد 44.2 ألف مقترض، والمقترضون الحاصلون على تمويلين ثانيا بـ2.3 ألف مقترض، والمقترضون الحاصلون على 3 تمويلات ثالثا بـ98 مقترضا، والمقترضون الحاصلون على 4 تمويلات رابعا بـ391 مقترضا.
%54 للعشرينين
استحوذت الفئة العمرية من 20_30 سنة، على النصيب الأكبر من الاقتراض في خدمة التمويل الاستهلاكي بـ54%، وحلت الفئة العمرية من 30_40 سنة ثانيا بـ30%، والفئة العمرية من 40_50 سنة ثالثا بـ10%، ومن 18_20 سنة رابعا بـ4%، ومن 50_60 سنة خامسا بـ2%.
صدارة الرواتب
تصدرت رواتب المقترضين البالغة 5 آلاف ريال إجمالي رواتب المقترضين المسجلين في خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر بـ43%، وأصحاب الرواتب من 5_10 آلاف ريال ثانيا بـ36%، وأصحاب الرواتب من 10_20 ألف ريال ثالثا بـ17%، ومن 20 ألفا فأكثر رابعا بـ4%.
Asf%
421 قيمة التمويل الاستهلاكي المصغر
العشرينيون الأكثر اقتراضا في التمويل الاستهلاكي
%83 عمليات التمويل الممنوح
%77 اقتراض الذكور المالي
8 آلاف ريال متوسط قيمة التمويل
أصحاب 5 آلاف ريال الأكثر اقتراضا
الأكثر تمويلا:
الحاصلون على تمويل واحد: 44.2 ألف مقترض
الحاصلون على تمويلين: 2.3 ألف مقترض
الحاصلون على 3 تمويلات: 98 مقترضا
الحاصلون على 4 تمويلات: 391 مقترضا
أكثر الفئات اقتراضا:
20_30 سنة: 54%
30_40 سنة: 30%
40_50 سنة: 10%
18_20 سنة: 4%
50_60 سنة: 2%
أكثر رواتب المقترضين:
5 آلاف ريال: 43%
5_10 آلاف ريال: 36%
10_30 ألف ريال: 17%
20 ألفا فأكثر: 4%

MENAFN16092023000089011017ID1107083045

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