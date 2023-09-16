77% من القروض الاستهلاكية للذكور
التاريخ
9/16/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت قيمة التمويل الممنوح عبر خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر نموا كبيرا، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل العام الماضي 421 مليون ريال، مقابل 68 مليون ريال في عام 2021، وارتفعت عمليات التمويل الممنوح 83%، حيث بلغت 45 ألف عملية تمويل، مقابل 9300 عملية في عام 2021 بـ17%، في وقت تصدرت الفئة العمرية من 20_30 سنة أكثر الفئات اقتراضا في خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر.
%77 للذكور
كشف تقرير البنك المركزي السعودي للتقنية المالية للعام الماضي، صدارة الذكور للاقتراض المالي بـ77%، مقابل 23% للإناث، وبلغ إجمالي موظفي شركات التمويل الاستهلاكي المصغر 45 موظفا، منهم 30 ذكورا، و15 إناثا، وإجمالي السعوديين 39 موظفا مقابل 6 أجانب، وارتفع متوسط عدد الدفعات للتمويلات الممنوحة العام الماضي عبر خدمة التمويل الاستهلاكي إلى 19 دفعة، مقابل 14 دفعة في عام 2021، ومتوسط الوقت لصرف الأموال للتمويلات الممنوحة 3 أيام، وارتفع متوسط قيمة التمويل الممنوح إلى 8 آلاف ريال، مقابل 7 آلاف ريال في عام 2021.
تمويلات المقترضين
تصدر المقترضون الذين حصلوا على تمويل واحد، إجمالي المقترضين المسجلين في خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر، حيث بلغ إجمالي المقترضين الحاصلين على تمويل واحد 44.2 ألف مقترض، والمقترضون الحاصلون على تمويلين ثانيا بـ2.3 ألف مقترض، والمقترضون الحاصلون على 3 تمويلات ثالثا بـ98 مقترضا، والمقترضون الحاصلون على 4 تمويلات رابعا بـ391 مقترضا.
%54 للعشرينين
استحوذت الفئة العمرية من 20_30 سنة، على النصيب الأكبر من الاقتراض في خدمة التمويل الاستهلاكي بـ54%، وحلت الفئة العمرية من 30_40 سنة ثانيا بـ30%، والفئة العمرية من 40_50 سنة ثالثا بـ10%، ومن 18_20 سنة رابعا بـ4%، ومن 50_60 سنة خامسا بـ2%.
صدارة الرواتب
تصدرت رواتب المقترضين البالغة 5 آلاف ريال إجمالي رواتب المقترضين المسجلين في خدمة التمويل الاستهلاكي المصغر بـ43%، وأصحاب الرواتب من 5_10 آلاف ريال ثانيا بـ36%، وأصحاب الرواتب من 10_20 ألف ريال ثالثا بـ17%، ومن 20 ألفا فأكثر رابعا بـ4%.
Asf%
421 قيمة التمويل الاستهلاكي المصغر
العشرينيون الأكثر اقتراضا في التمويل الاستهلاكي
%83 عمليات التمويل الممنوح
%77 اقتراض الذكور المالي
8 آلاف ريال متوسط قيمة التمويل
أصحاب 5 آلاف ريال الأكثر اقتراضا
الأكثر تمويلا:
الحاصلون على تمويل واحد: 44.2 ألف مقترض
الحاصلون على تمويلين: 2.3 ألف مقترض
الحاصلون على 3 تمويلات: 98 مقترضا
الحاصلون على 4 تمويلات: 391 مقترضا
أكثر الفئات اقتراضا:
20_30 سنة: 54%
30_40 سنة: 30%
40_50 سنة: 10%
18_20 سنة: 4%
50_60 سنة: 2%
أكثر رواتب المقترضين:
5 آلاف ريال: 43%
5_10 آلاف ريال: 36%
10_30 ألف ريال: 17%
20 ألفا فأكثر: 4%
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