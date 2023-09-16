((آر إس إم ـ مصر)) يستهدف التوسع فى أنشطة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات

قال طارق حشيش، الشريك التنفيذى لمكتب ((آر إس إم مصر)) للمراجعة، إنَّ المكتب يستهدف التوسع فى أنشطة التعهيد، بخلاف التوسع فى التقييم المالى، وإدارة المخاطر، ودراسات الجدوى.

وكشف أن محفظة المكتب فى القطاع المالى تضم 6 بنوك تتنوع بين أعمال المراجعة الداخلية، والخارجية، و25 صندوق استثمار، بخلاف عملاء فى قطاعات الصناعة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والتجارة.

ويرى ((حشيش))، أن السياسة الضريبية فى مصر تخدم أهداف الموازنة العامة للدولة، ولكن لا تخدم الاستثمار والمستثمرين، وأنه يجب إحداث توازن بين تعظيم الإيرادات الضريبية وبين ضمانات وحوافز الاستثمار.

وأشار إلى أنه رغم أن سعر الضريبة فى مصر 22.5%، لكن المعدل الفعلى يتجاوز 32.5% فى بعض الأحيان.

وطالب بوضوح السياسة الضريبية، وأن تظل مستقرة، وأن يتم حل التعارض بين معايير المحاسبة، وقوانين الضرائب.

وضرب مثالاً بمادة فى القانون تفيد بأنه يتم إعداد القوائم المالية، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولكن نسب الإهلاك المعمول بها فى الضرائب تختلف عن معايير المحاسبة.

وشدد على أن تسعير المعاملات فى الضرائب يجب أن يتم تنظيمه بطريقة صحيحة، وبكل شفافية؛ لأنها أصبحت مشكلة تبحث عن حل.

وقال إنه يجب تفعيل منصة إلكترونية لعمل مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.

وأشار إلى أن تعدد الضرائب من قيمة مضافة، ومرتبات، وأرباح رأسمالية، وتوزيعات أرباح، يجعل قرار الاستثمار فى مصر صعباً.

وذكر أن التعديل الأخير لقانون الضريبة على الدخل، قلص إعفاءات فوائد القروض الخاضعة للضريبة من 8 أمثال حقوق الملكية، إلى 4 أمثال حقوق الملكية، وألغى إعفاء القروض الخارجية طويلة الأجل من الضريبة، ما يؤثر على مناخ الاستثمار.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى تشريع كامل للتطوير العقارى يضمن حقوق المطور والمستهلك النهائى.

وقال إن صعوبة حصول المشروعات على تمويلات بنكية مقارنة بالأسواق المجاورة، تخلق بيئة طاردة للاستثمار، وهو ما يجب أن تتداركه البنوك.

واقترح تسهيل منح الشركات الأجنبية رخص لتشغيل، وإدارة المشروعات العملاقة، مثل رخص شركات المحمول، وإقامة فروع لجامعات، ومدارس عالمية، ما يخلق المزيد من فرص العمل، ويدفع عجلة التنمية، ويزيد حصيلة النقد الأجنبى.

ورغم أنه يرى أن منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونيتين تسهمان فى حصر المجتمع الضريبى، وتحققان أكبر قدر من الحوكمة، لكنه اختلف مع تطبيق غرامات باهظة على من لم يسجل بعد فى المنظومة.

ورفض ((حشيش)) فرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال المهنية مثل المحاسبة؛ لأنها ليست أعمالاً تجارية، بل قائمة على تقديم خدمة من نتاج الفكر.

وقال إن صعوبة حصر المتعاملين مع شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، تجعل من الصعب تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

وأشار إلى أن تجارب الدول الأخرى فى التضييق على الاقتصاد الموازى، كانت نتيجته تأثيراً سلبياً على النشاط الاقتصادى لتلك الدول، لذا من الأفضل التركيز على القوانين الجاذبة للاستثمار.

وقال ((حشيش))، إنَّ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حق للدولة، لو تحقق الربح فعلاً، لكن يجب أن يُراعى فيها تكلفة الفرصة البديلة، بحيث لا يخضع جزء من الأرباح للضريبة.

ويرى أن إدراج الشركات العائلية فى البورصة يحتاج إلى بعض الوقت، فرغم أن قيدها فى السوق سيكون إيجابياً؛ لأنها تسيطر على قطاع كبير من الأعمال، لكن عملية القيد تحتاج لتوافر عدة عوامل منها معدلات ربحية، ورقابة، وحوكمة، وشفافية، وإفصاح، وخطة للنمو المستمر.

وقال ((حشيش))، إنَّ منظومة استرداد جزء من الضرائب مطبقة فى العديد من الدول ومنها المغرب؛ حيث يتم توفير حزمة من الحوافز الأخرى كإجراء خصم على الأراضى التى يقام عليها المشروع، وتمديد زمن الإعفاء من الضرائب، وقال إن تلك الإجراءات ستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأفاد بأنه يجب تسهيل ودعم الصادرات أكثر مع البُعد عن البيروقراطية فى صرف حوافز التصدير؛ لأنها تضر بالمنظومة، ويجب التركيز على القطاع الزراعى والصناعى للحد من فاتورة الاستيراد.

و((آر إس إم)) مؤسسة متخصصة فى أعمال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية، ولديها أكثر من 220 فرعاً فى 120 دولة، وفى مصر لديها 7 فروع فى الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والمعادى، والمهندسين، والإسكندرية.