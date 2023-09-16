((آر إس إم ـ مصر)) يستهدف التوسع فى أنشطة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات

(MENAFN- Al-BoNews) على الدولة أن توازن بين تعظيم إيراداتها الضريبية وحوافز الاستثمار
قال طارق حشيش، الشريك التنفيذى لمكتب ((آر إس إم مصر)) للمراجعة، إنَّ المكتب يستهدف التوسع فى أنشطة التعهيد، بخلاف التوسع فى التقييم المالى، وإدارة المخاطر، ودراسات الجدوى.
وكشف أن محفظة المكتب فى القطاع المالى تضم 6 بنوك تتنوع بين أعمال المراجعة الداخلية، والخارجية، و25 صندوق استثمار، بخلاف عملاء فى قطاعات الصناعة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والتجارة.
ويرى ((حشيش))، أن السياسة الضريبية فى مصر تخدم أهداف الموازنة العامة للدولة، ولكن لا تخدم الاستثمار والمستثمرين، وأنه يجب إحداث توازن بين تعظيم الإيرادات الضريبية وبين ضمانات وحوافز الاستثمار.
وأشار إلى أنه رغم أن سعر الضريبة فى مصر 22.5%، لكن المعدل الفعلى يتجاوز 32.5% فى بعض الأحيان.
وطالب بوضوح السياسة الضريبية، وأن تظل مستقرة، وأن يتم حل التعارض بين معايير المحاسبة، وقوانين الضرائب.
وضرب مثالاً بمادة فى القانون تفيد بأنه يتم إعداد القوائم المالية، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولكن نسب الإهلاك المعمول بها فى الضرائب تختلف عن معايير المحاسبة.
وشدد على أن تسعير المعاملات فى الضرائب يجب أن يتم تنظيمه بطريقة صحيحة، وبكل شفافية؛ لأنها أصبحت مشكلة تبحث عن حل.
وقال إنه يجب تفعيل منصة إلكترونية لعمل مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
وأشار إلى أن تعدد الضرائب من قيمة مضافة، ومرتبات، وأرباح رأسمالية، وتوزيعات أرباح، يجعل قرار الاستثمار فى مصر صعباً.
وذكر أن التعديل الأخير لقانون الضريبة على الدخل، قلص إعفاءات فوائد القروض الخاضعة للضريبة من 8 أمثال حقوق الملكية، إلى 4 أمثال حقوق الملكية، وألغى إعفاء القروض الخارجية طويلة الأجل من الضريبة، ما يؤثر على مناخ الاستثمار. مصر تحتاج إلى تشريع كامل للتطوير العقارى يضمن حقوق المطور والمستهلك
وأضاف أن مصر تحتاج إلى تشريع كامل للتطوير العقارى يضمن حقوق المطور والمستهلك النهائى.
وقال إن صعوبة حصول المشروعات على تمويلات بنكية مقارنة بالأسواق المجاورة، تخلق بيئة طاردة للاستثمار، وهو ما يجب أن تتداركه البنوك.
واقترح تسهيل منح الشركات الأجنبية رخص لتشغيل، وإدارة المشروعات العملاقة، مثل رخص شركات المحمول، وإقامة فروع لجامعات، ومدارس عالمية، ما يخلق المزيد من فرص العمل، ويدفع عجلة التنمية، ويزيد حصيلة النقد الأجنبى.
ورغم أنه يرى أن منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونيتين تسهمان فى حصر المجتمع الضريبى، وتحققان أكبر قدر من الحوكمة، لكنه اختلف مع تطبيق غرامات باهظة على من لم يسجل بعد فى المنظومة.
ورفض ((حشيش)) فرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال المهنية مثل المحاسبة؛ لأنها ليست أعمالاً تجارية، بل قائمة على تقديم خدمة من نتاج الفكر.
وقال إن صعوبة حصر المتعاملين مع شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، تجعل من الصعب تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
وأشار إلى أن تجارب الدول الأخرى فى التضييق على الاقتصاد الموازى، كانت نتيجته تأثيراً سلبياً على النشاط الاقتصادى لتلك الدول، لذا من الأفضل التركيز على القوانين الجاذبة للاستثمار.
وقال ((حشيش))، إنَّ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حق للدولة، لو تحقق الربح فعلاً، لكن يجب أن يُراعى فيها تكلفة الفرصة البديلة، بحيث لا يخضع جزء من الأرباح للضريبة.
ويرى أن إدراج الشركات العائلية فى البورصة يحتاج إلى بعض الوقت، فرغم أن قيدها فى السوق سيكون إيجابياً؛ لأنها تسيطر على قطاع كبير من الأعمال، لكن عملية القيد تحتاج لتوافر عدة عوامل منها معدلات ربحية، ورقابة، وحوكمة، وشفافية، وإفصاح، وخطة للنمو المستمر.
وقال ((حشيش))، إنَّ منظومة استرداد جزء من الضرائب مطبقة فى العديد من الدول ومنها المغرب؛ حيث يتم توفير حزمة من الحوافز الأخرى كإجراء خصم على الأراضى التى يقام عليها المشروع، وتمديد زمن الإعفاء من الضرائب، وقال إن تلك الإجراءات ستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأفاد بأنه يجب تسهيل ودعم الصادرات أكثر مع البُعد عن البيروقراطية فى صرف حوافز التصدير؛ لأنها تضر بالمنظومة، ويجب التركيز على القطاع الزراعى والصناعى للحد من فاتورة الاستيراد.
و((آر إس إم)) مؤسسة متخصصة فى أعمال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية، ولديها أكثر من 220 فرعاً فى 120 دولة، وفى مصر لديها 7 فروع فى الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والمعادى، والمهندسين، والإسكندرية.