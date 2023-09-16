“قرضى” تعقد شراكة مع“مكتب شهدى” لتقديم الاستشارات المالية للعملاء
التاريخ
9/16/2023 11:18:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
عقدت شركة“قرضى” شراكة مع مكتب شهدى للاستشارات المالية لتزويد الشركات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدعم اللازم لتعظيم فرصهم فى الحصول على التمويل.
ومن خلال الشراكة سوف تعمل“قرضى” و”مكتب شهدى” على تقديم المشورة والتوجيه المالى للشركات لدعمهم فى الحصول على الأدوات اللازمة التى تزود فرصهم فى الحصول على التمويل.
وقال تامر المنسترلى الشريك المؤسس بقرضى والرئيس التنفيذى للعمليات:“الشراكة مع مكتب شهدى ستزود عملائنا من قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجميع الأدوات التى يحتاجونها لتعظيم فرصهم فى الحصول على تمويلات”.
وقال عبده شهدى رئيس مجلس إدارة شهدى محاسبون قانونيون واستشاريون، إن تقديم استشارات مالية وخدمات استشارية متخصصة سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار وتحقيق أهداف أعمالها.
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