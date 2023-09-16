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“قرضى” تعقد شراكة مع“مكتب شهدى” لتقديم الاستشارات المالية للعملاء

9/16/2023 11:18:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews) عقدت شركة“قرضى” شراكة مع مكتب شهدى للاستشارات المالية لتزويد الشركات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدعم اللازم لتعظيم فرصهم فى الحصول على التمويل.

ومن خلال الشراكة سوف تعمل“قرضى” و”مكتب شهدى” على تقديم المشورة والتوجيه المالى للشركات لدعمهم فى الحصول على الأدوات اللازمة التى تزود فرصهم فى الحصول على التمويل.

وقال تامر المنسترلى الشريك المؤسس بقرضى والرئيس التنفيذى للعمليات:“الشراكة مع مكتب شهدى ستزود عملائنا من قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجميع الأدوات التى يحتاجونها لتعظيم فرصهم فى الحصول على تمويلات”.

وقال عبده شهدى رئيس مجلس إدارة شهدى محاسبون قانونيون واستشاريون، إن تقديم استشارات مالية وخدمات استشارية متخصصة سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار وتحقيق أهداف أعمالها.

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