“البورصة” تنشر سيناريوهات تحديد أسعار الكهرباء بعد يناير 2024

“البورصة” تنشر سيناريوهات تحديد أسعار الكهرباء بعد يناير 2024
التاريخ
9/16/2023 11:18:08 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ربط التعريفة بالدولار أو مد فترة الدعم لما بعد 2025 أو إنشاء صندوق للتحوط أبرز المقترحات
قال مسؤولون حكوميون إن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء كان شبه محسوم، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر، وحال تحريك تعريفة استهلاك الكهرباء سترتفع كل أسعار السلع و الخدمات .
أضافت لـ” البورصة” أن أعباء تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024 قد تتجاوز 65 مليار جنيه، خاصة وأن السعر الذي وضعت تعريفة الكهرباء على أساسه كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 18 جنيها والأمر تضاعف حاليا، ومع الإبقاء على الأسعار دون تعديل، الأمر ازداد صعوبة.
وقال حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق لـ”البورصة” إن مصر ستحتاج لبرنامج جديد لهيكلة دعم الكهرباء، بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليا والذى كان المفترض الانتهاء منه في 2025.
أضاف أن البرنامج القديم مبني على أسعار غير السائدة حاليا، عندما وضع في عام 2020 كان على اساس سعر صرف الدولاربـ15.7جنيه، وهي قيمة متدنية بمقارنة سعر صرف الحالي، كذلك تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة تغيرت مع ارتفاع عدد من العوامل التي يتم على أسها حساب التكلفة. مصادر: تكلفة تأجيل تحريك التعريفة منذ يوليو 2022 تصل إلى 65 مليار جنيه
وذكر أن مصر لن تستطيع استكمال البرنامج الحالي لأن ذلك يعني أن الزيادات في الأسعار ستكون بمعدلات ضخمة جدا لن يستطيع تحملها المستهلكين، وبالتالي لابد من زيادة تدريجية مرة أخرى للوصول إلى الهدف، وفقاً لما قاله سلماوي.
وقال سلماوي، البرنامج الجديد يجب أن تتراوح مدته بين3 إلى 5 سنوات، ويكون ديناميكي بشان سعر صرف العملة المحلية .
وأشار سلماوي إلى 4 سيناريوهات سيتم العمل على أحدها بشأن تعريفة إنتاج الكهرباء الفترة المقبلة.
وذكر أن السيناريو الأول أن تكون تعريفة الكهرباء سنوية ومرتبطة بالدولار، أما السيناريو الثاني أن يتم تحديد أسعار الكهرباء بشكل ربع سنوي لمدة 3 أشهر أسوة بما يحدث في أسعار البترول.
وأضاف أن السيناريو الثالث أن يتم إنشاء صندوق يتم من خلاله تحديد نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة، ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لعدم تأثيرها على الأسعار.
السيناريو الرابع أن يتم تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي بحث لا تؤثر على المستهلكين، وبدون التعديل أو التثبيت مرة أخرى مهما كانت الظروف، وفقاً لما قاله سلماوي.
تابع:” تأخر رفع أسعار الكهرباء يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك من قبل المواطنين، لأن في هذا الوقت تصبح الكهرباء رخيصة بالمقارنة مع الزيادات في المرافق والخدمات الأخرى، ويجب أن يتم وقف هذا الأمر، هو علاج مر ولكن لابد منه”.
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