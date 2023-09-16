“البورصة” تنشر سيناريوهات تحديد أسعار الكهرباء بعد يناير 2024

قال مسؤولون حكوميون إن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء كان شبه محسوم، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر، وحال تحريك تعريفة استهلاك الكهرباء سترتفع كل أسعار السلع و الخدمات .

أضافت لـ” البورصة” أن أعباء تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024 قد تتجاوز 65 مليار جنيه، خاصة وأن السعر الذي وضعت تعريفة الكهرباء على أساسه كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 18 جنيها والأمر تضاعف حاليا، ومع الإبقاء على الأسعار دون تعديل، الأمر ازداد صعوبة.

وقال حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق لـ”البورصة” إن مصر ستحتاج لبرنامج جديد لهيكلة دعم الكهرباء، بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليا والذى كان المفترض الانتهاء منه في 2025.

أضاف أن البرنامج القديم مبني على أسعار غير السائدة حاليا، عندما وضع في عام 2020 كان على اساس سعر صرف الدولاربـ15.7جنيه، وهي قيمة متدنية بمقارنة سعر صرف الحالي، كذلك تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة تغيرت مع ارتفاع عدد من العوامل التي يتم على أسها حساب التكلفة.

وذكر أن مصر لن تستطيع استكمال البرنامج الحالي لأن ذلك يعني أن الزيادات في الأسعار ستكون بمعدلات ضخمة جدا لن يستطيع تحملها المستهلكين، وبالتالي لابد من زيادة تدريجية مرة أخرى للوصول إلى الهدف، وفقاً لما قاله سلماوي.

وقال سلماوي، البرنامج الجديد يجب أن تتراوح مدته بين3 إلى 5 سنوات، ويكون ديناميكي بشان سعر صرف العملة المحلية .

وأشار سلماوي إلى 4 سيناريوهات سيتم العمل على أحدها بشأن تعريفة إنتاج الكهرباء الفترة المقبلة.

وذكر أن السيناريو الأول أن تكون تعريفة الكهرباء سنوية ومرتبطة بالدولار، أما السيناريو الثاني أن يتم تحديد أسعار الكهرباء بشكل ربع سنوي لمدة 3 أشهر أسوة بما يحدث في أسعار البترول.

وأضاف أن السيناريو الثالث أن يتم إنشاء صندوق يتم من خلاله تحديد نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة، ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لعدم تأثيرها على الأسعار.

السيناريو الرابع أن يتم تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي بحث لا تؤثر على المستهلكين، وبدون التعديل أو التثبيت مرة أخرى مهما كانت الظروف، وفقاً لما قاله سلماوي.

تابع:” تأخر رفع أسعار الكهرباء يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك من قبل المواطنين، لأن في هذا الوقت تصبح الكهرباء رخيصة بالمقارنة مع الزيادات في المرافق والخدمات الأخرى، ويجب أن يتم وقف هذا الأمر، هو علاج مر ولكن لابد منه”.