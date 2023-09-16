إيرادات الميزانية العامة فى الصين ترتفع 10% في 8 أشهر

وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن هذا الارتفاع يرجع إلى الانتعاش الاقتصادي المستمر في الصين، والذي يعود بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للمحافظة على ضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان خلال نفس الفترة، مع زيادة قدرها 12.9 % على أساس سنوي.

فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية للحكومة المركزية في الصين بنسبة 9.5 % إلى 6.97 تريليون يوان، بينما شهدت الحكومات المحلية نموًا في الإيرادات بنسبة 10.3 %، حيث بلغت 8.21 تريليون يوان.

وتوسع الإنفاق العام في الميزانية بنسبة 3.8 %، ليتجاوز الـ 17.14 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى.

وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وتعتبر الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.