اليونيدو تطلق برنامجا يدعم إنشاء مجمعات صناعية مستدامة

وأوضحت المنظمة الأممية ومقرها العاصمة النمساوية فيينا في بيان أن المرحلة الثانية من البرنامج“GEIPP II” تمتد لـ 5 سنوات، بهدف تنفيذ البرنامج بشكل شامل وتسهيل استفادة المجمعات الصناعية بالعديد من البلدان النامية.

كما تعمل على إظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية البيئية، لا سيما بالنسبة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات.

وثمنت منظمة اليونيدو مساهمة سويسرا بمبلغ 17.7 مليون فرنك سويسري (نحو 20 مليون دولار)، لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج.

وتركز المرحلة الثانية من البرنامج على تعزيز التعاون الدولي وتطوير خطط ومعايير الاعتراف بالمجمعات الصناعية البيئية وتوفير المساعدات الفنية، مع التركيز على تعزيز إدارة المجمعات الصناعية والأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وبناء على الإطار الدولي للمجمعات الصناعية البيئية، الذي طورته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية





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