“المصرية السودانية” تتعاقد على شراء 6 آلاف رأس ماشية لتوريدها لـ”القابضة الغذائية”

تعاقدت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، على شراء 6 آلاف رأس ماشية لتوريدها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيدًا لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بحسب ما قاله عمر عوض، مدير قطاع اللحوم بالشركة.

وأضاف عوض لـ”البورصة” أنه يتم توريد 3 آلاف ذبيحة شهريًا للمجمعات الاستهلاكية، ويتم التعاقد باستمرار لتوفير اللحوم، وأنه يتم استعواض الكميات بجديدة خلال شهرين.

أوضح أن ذلك ضمن تعاقد مع الشركة القابضة الغذائية حتى نهاية العام الحالى ويتم تجديده.

أشار إلى أن الشركة تعاقدت على رسالتين من جيبوتى بكميات تقدر بنحو 6 آلاف طن لكن تشديد الاشتراطات من جانب إدارة الحجر البيطرى بالبحر الأحمر يهدد بوقف الاستيراد من جيبوتى مجددًا.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم السودانية فى منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية، بسعر 195 جنيهًا للكيلو الواحد.

أوضح عوض أن الشركة استوردت نحو 40 ألف رأس منذ بداية العام الحالى، وأن هناك مفاوضات حاليًا لتنويع مناشئ الاستيراد، وضم مناشئ جديدة مثل تنزانيا والصومال، كما تم استيراد أغنام من كينيا خلال موسم عيد الأضحى الماضى.

ولفت إلى أن الشركة المصرية السودانية لديها مزرعة بالسودان بطاقة إنتاجية 35 الف رأس.

وتأسست الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة فى أبريل 2021 برأسمال 500 مليون جنيه بمساهمة مصرية تبلغ 60%، موزعة ما بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تساهم بنحو 25%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنحو 25%، وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحوالى 10%، فيما تساهم شركة الاتجاهات السودانية بنحو 40%.