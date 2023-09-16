“المصرية السودانية” تتعاقد على شراء 6 آلاف رأس ماشية لتوريدها لـ”القابضة الغذائية”

“المصرية السودانية” تتعاقد على شراء 6 آلاف رأس ماشية لتوريدها لـ”القابضة الغذائية”
التاريخ
9/16/2023 11:16:20 PM
(MENAFN- Al-BoNews) عوض: تشديد اشتراطات محاجر البحر الأحمر يهدد بوقف الاستيراد من جيبوتى
تعاقدت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، على شراء 6 آلاف رأس ماشية لتوريدها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيدًا لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بحسب ما قاله عمر عوض، مدير قطاع اللحوم بالشركة.
وأضاف عوض لـ”البورصة” أنه يتم توريد 3 آلاف ذبيحة شهريًا للمجمعات الاستهلاكية، ويتم التعاقد باستمرار لتوفير اللحوم، وأنه يتم استعواض الكميات بجديدة خلال شهرين.
أوضح أن ذلك ضمن تعاقد مع الشركة القابضة الغذائية حتى نهاية العام الحالى ويتم تجديده.
أشار إلى أن الشركة تعاقدت على رسالتين من جيبوتى بكميات تقدر بنحو 6 آلاف طن لكن تشديد الاشتراطات من جانب إدارة الحجر البيطرى بالبحر الأحمر يهدد بوقف الاستيراد من جيبوتى مجددًا.
وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم السودانية فى منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية، بسعر 195 جنيهًا للكيلو الواحد.
أوضح عوض أن الشركة استوردت نحو 40 ألف رأس منذ بداية العام الحالى، وأن هناك مفاوضات حاليًا لتنويع مناشئ الاستيراد، وضم مناشئ جديدة مثل تنزانيا والصومال، كما تم استيراد أغنام من كينيا خلال موسم عيد الأضحى الماضى.
ولفت إلى أن الشركة المصرية السودانية لديها مزرعة بالسودان بطاقة إنتاجية 35 الف رأس.
وتأسست الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة فى أبريل 2021 برأسمال 500 مليون جنيه بمساهمة مصرية تبلغ 60%، موزعة ما بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تساهم بنحو 25%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنحو 25%، وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحوالى 10%، فيما تساهم شركة الاتجاهات السودانية بنحو 40%.
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