“صحارى أجرو” تستثمر 80 مليون جنيه فى محطة موالح جديدة

قال شريف ميزار، الشريك التجارى للشركة، إن المحطة ستكون على مساحة 15 فدانا بطاقة تعبئة 40 ألف طن، وطاقة تخزينية 5 آلاف طن.

أضاف أن الشركة صدرت 550 حاوية من الموالح خلال الموسم الماضى، وتستهدف زيادة الكميات المُصدرة 60% لتصل إلى 800 حاوية خلال الموسم المقبل الذى يبدأ فى نوفمبر.

أوضح ميزار أن صادرات الشركة خلال الموسم الماضى بلغت 10 ملايين دولار، شملت تصدير 800 طن رمان، وكميات من البصل.

وذكر أن الشركة تستهدف التوسع فى بعض الأسواق الحالية، مثل الشرق الأقصى، وروسيا، وأوكرانيا، وأفريقيا بجانب دخول أسواق جديدة فى الاتحاد الأوروبى، ودول الخليج.

أشار إلى مشاركة“صحارى أجرو” فى العديد من المعارض مثل معرض“فروت لوجستيكا” بهونج كونج و”فروت أتراكشن” فى مدريد.

أضاف أنهم سيكونوا بين المشاركين فى معرض“فروت لوجستيكا” المُقام فى ألمانيا.

وأوضح أن الشركات تقوم بتحمل تكلفة المشاركة فى المعرض كاملة بينما يتم صرف الجزء المخصص لدعم المعارض فى فترة لاحقة.

وكشف أن الشركة صرفت جزء من مستحقات دعم الصادرات، ويتبقى لها مستحقات آخر 3 سنوات جارى صرفها.

أضاف أن الصادرات تأثرت بالضغوط التضخمية التى أضعفت القدرة الشرائية للمستهلك فى كافة أنحاء العالم، كما أن هناك منافسة من جانب بعض الأسواق الخارجية خاصة فى تصدير الموالح مثل إسبانيا، وتركيا.

نوه إلى أن وجود سعرين للدولار فى الوقت الحالى يؤثر أيضًا على المُصدرين، خاصة أن بعض المنافسين يُسعر وفقًا للسعر غير الرسمى للدولار، فتصبح المنافسة غير عادلة مع التزام شركات أخرى بالسعر الرسمى عند التعاقد على البيع.

وقال إن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بدأ فى إعداد ندوات واجتماعات للتحضير لموسم الموالح المقبل.