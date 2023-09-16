“صحارى أجرو” تستثمر 80 مليون جنيه فى محطة موالح جديدة

“صحارى أجرو” تستثمر 80 مليون جنيه فى محطة موالح جديدة
التاريخ
9/16/2023 11:16:20 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعتزم شركة“صحارى أجرو”، إنشاء محطة تعبئة وتخزين موالح جديدة بالنوبارية، باستثمارات 80 مليون جنيه على أن تدخل حيز التشغيل فى موسم 2025.
قال شريف ميزار، الشريك التجارى للشركة، إن المحطة ستكون على مساحة 15 فدانا بطاقة تعبئة 40 ألف طن، وطاقة تخزينية 5 آلاف طن.
أضاف أن الشركة صدرت 550 حاوية من الموالح خلال الموسم الماضى، وتستهدف زيادة الكميات المُصدرة 60% لتصل إلى 800 حاوية خلال الموسم المقبل الذى يبدأ فى نوفمبر.
أوضح ميزار أن صادرات الشركة خلال الموسم الماضى بلغت 10 ملايين دولار، شملت تصدير 800 طن رمان، وكميات من البصل.
وذكر أن الشركة تستهدف التوسع فى بعض الأسواق الحالية، مثل الشرق الأقصى، وروسيا، وأوكرانيا، وأفريقيا بجانب دخول أسواق جديدة فى الاتحاد الأوروبى، ودول الخليج.
أشار إلى مشاركة“صحارى أجرو” فى العديد من المعارض مثل معرض“فروت لوجستيكا” بهونج كونج و”فروت أتراكشن” فى مدريد.
أضاف أنهم سيكونوا بين المشاركين فى معرض“فروت لوجستيكا” المُقام فى ألمانيا.
وأوضح أن الشركات تقوم بتحمل تكلفة المشاركة فى المعرض كاملة بينما يتم صرف الجزء المخصص لدعم المعارض فى فترة لاحقة.
وكشف أن الشركة صرفت جزء من مستحقات دعم الصادرات، ويتبقى لها مستحقات آخر 3 سنوات جارى صرفها.
أضاف أن الصادرات تأثرت بالضغوط التضخمية التى أضعفت القدرة الشرائية للمستهلك فى كافة أنحاء العالم، كما أن هناك منافسة من جانب بعض الأسواق الخارجية خاصة فى تصدير الموالح مثل إسبانيا، وتركيا.
نوه إلى أن وجود سعرين للدولار فى الوقت الحالى يؤثر أيضًا على المُصدرين، خاصة أن بعض المنافسين يُسعر وفقًا للسعر غير الرسمى للدولار، فتصبح المنافسة غير عادلة مع التزام شركات أخرى بالسعر الرسمى عند التعاقد على البيع.
وقال إن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بدأ فى إعداد ندوات واجتماعات للتحضير لموسم الموالح المقبل.
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