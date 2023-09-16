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محطات بارزة في أنظمة العمل لماذا نعمل 8 ساعات يوميا؟

9/16/2023 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تدور ثقافة العمل في الولايات المتحدة والعالم حول قيام الموظفين بالعمل لمدة 8 ساعات في اليوم، 5 أيام في الأسبوع وهو جدول خلدته المغنية الأميركية دوللي بارتون في أغنيتها «9 To 5» عام 1980، وبات الأمر وكأنها القاعدة الأزلية للعمل، لكن الوصول إلى طريقة العمل هذه تطور عبر الزمن، ولم يكن العالم يعمل بهذه الطريقة قبل الحرب العالمية الثانية، إذا ماذا تغير بعد الحرب؟
طريقة وصول الولايات المتحدة إلى معيار الثماني ساعات لم تكن نتيجة لاتحاد واحد أو صناعة واحدة، أو شركة واحدة أو قانون واحد. بل جاء ذلك بعد مزيج طويل ومعقد من الإجراءات العمالية، والمناصرة، والتسويات السياسية، وأصحاب العمل الرائدين، والمنافسة الاقتصادية.
طول يوم العمل على مر السنين
وبشكل عام، كان هناك انخفاض مطرد في طول يوم العمل منذ القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية، مع انخفاض حاد إلى حد ما خلال عشرينيات القرن الماضي، حسبما قال المؤرخ الاقتصادي بنيامين هونيكوت، الأستاذ في جامعة أيوا، لكن النزول بدأ من مستوى عال إلى حد ما.
وفي منتصف القرن التاسع عشر، كان العمل لأكثر من 70 ساعة أسبوعيا أمرا شائعا، وفقا للخبير الاقتصادي روبرت وابلز، الأستاذ في جامعة ويك فورست، الذي أنشأ جدولا زمنيا مفصلا لتطور ساعات العمل في الولايات المتحدة لصالح جمعية التاريخ الاقتصادي.
وبالنظر إلى أن الناس كانوا يعملون عادة 6 أيام في الأسبوع في ذلك الوقت، فإن ذلك يعني ما يقرب من 12 ساعة في اليوم.
ولا يعني ذلك أنه لم تكن هناك أمثلة في أوائل القرن العشرين لأشخاص يخصصون وقتا أطول من ذلك بكثير. ففي نهاية الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، كان عمال الأفران العالية في صناعة الصلب يسجلون عادة 84 ساعة في الأسبوع، كما يشير ويبلز. «كانت هذه الساعات الطويلة بشكل غير طبيعي موضوعا للكثير من الإدانة وقضية رئيسية في الإضراب الذي بدأ في سبتمبر 1919. فشل الإضراب... ولكن بعد 4 سنوات خفضت شركة Steel» يوم عملها من 12 إلى 8 ساعات».
وفي عام 1926، قامت شركة فورد للسيارات، تحت قيادة هنري فورد، بتأسيس نظام عمل أسبوعي مدته 8 ساعات يوميا لمدة 5 أيام، وفي أزمة الكساد الأعظم، وبسبب ارتفاع معدلات البطالة، برزت فكرة العمل الأسبوعي لمدة 6 ساعات.
وفي عام 1930 قررت شركة «كيلوغ» إنشاء نوبات عمل مدتها 6 ساعات بدلا من نوبات العمل التي تستغرق 8 ساعات، مع بعض التخفيض في أجور العمال.
وأتاحت هذه الخطوة لشركة «Kellogg» إعادة توظيف الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم وتوظيف أشخاص آخرين عاطلين عن العمل، لكنه كان مدفوعا أيضا بالاقتناع بأن منح المزيد من الوقت للعمال يعد منفعة اجتماعية. وقال هونيكوت إنه في غضون عامين، بدأ العمال يكسبون في 6 ساعات ما كانوا يكسبونه في 8 ساعات.
جذبت خطوة «كيلوغ» الاهتمام الوطني، وسرعان ما كانت هناك ضغوط لتشريع فيدرالي يقضي بيوم عمل مدته 6 ساعات. لكن مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد أسبوع عمل مدته 30 ساعة مؤقتا، والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، فشل في مجلس النواب.
وبعد فترة وجيزة، في عام 1933، وقع الرئيس المنتخب حديثا فرانكلين روزفلت على قانون التعافي الصناعي الوطني، والذي بموجبه أبرم أصحاب العمل اتفاقيات طوعية لتحديد مدة العمل الأسبوعي للعامل من 35 إلى 40 ساعة عمل أسبوعيا ودفع حد أدنى للأجور يتراوح بين 12 إلى 15 دولارا في الأسبوع. ولكن بعد عامين، قضت المحكمة العليا بأن قانون «NIRA» غير دستوري بسبب بند يتعلق بذبح الدجاج.
قانون معايير العمل العادلة
وعلى الرغم من إبطال قانون «NIRA»، واصل المشرعون والنقابات الضغط من أجل تحسين ظروف العمل. وفي أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، ابتكروا شيئا من شأنه أن يرسي في جميع المجالات ما نعرفه اليوم باسم أسبوع العمل لمدة 8 ساعات يوميا وخمسة أيام، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى الفيدرالي للأجور وإنشاء حماية لعمالة الأطفال.
وفي عام 1938، وقع فرانكلين روزفلت على قانون معايير العمل العادلة، والذي ينص على أنه يجب على أصحاب العمل دفع أجر إضافي للموظفين الذين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.
المقايضة الدائمة بين الوقت والمال
ونظام «Kellogg» المكون من 6 ساعات في اليوم، والذي كان شائعا لدى الموظفين عندما تم تطبيقه، لم يدم.
وبحلول أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، اختار غالبية الموظفين استئناف العمل لمدة 8 ساعات في اليوم. وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك كانوا في الغالب من النساء، وظلوا في جدولهم الزمني المكون من ست ساعات حتى منتصف الثمانينيات.
وقال العديد من العاملين في شركة «Kellogg» إن الدافع وراء عودتهم إلى يوم عمل أطول، هو حاجتهم إلى المزيد من المال، والتي ستفوق دائما احتمالية ساعات عمل أقصر. ولم يكونوا على استعداد لاستبدال أجور أعلى مقابل وقت أقل في العمل.
اليوم، بطبيعة الحال، أصبحت مقايضة الوقت والمال ذات صلة بالبالغين العاملين، ولكن مع تطور جديد فقد غيرت جائحة «كوفيد» آراء الناس حول مدى استهلاك العمل، مقارنة بأجزاء مهمة أخرى من حياتهم، مثل الوقت الذي تقضيه مع العائلة.

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