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تطوير منشأة الإنتاج المبكر الـ 18 بقيمة 45 مليون دينار

9/16/2023 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت مناقصة العقد الرئيسي لمشروع تحديث منشأة الإنتاج المبكر الـ 18، والمقدرة تكلفته بنحو 45 مليون دينار، ما يعادل 150 مليون دولار، وحددت يوم 30 أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وقالت المجلة إن نطاق العمل في المشروع يتضمن العديد من الأعمال منها تركيب وحدة ضغط الغاز ومد خط أنابيب لتصدير الخام وبناء مرافق التخزين وبناء وحدات الإنتاج وبناء المرافق المرتبطة بالأعمال.
وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت في الربع الثاني من هذا العام، عن خطط لطرح مناقصة لمشروع التحديث المذكور، وقالت إن 13 شركة مقاولات تم تأهيلها مسبقا للمشاركة في تقديم العطاءات.
الجدير بالذكر أن قطاع النفط الكويتي يجتاز عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، ففي أغسطس الماضي تم تعيين 20 نائبا جديدا للرئيس التنفيذي ونواب المديرين الإداريين في شركات النفط والغاز المملوكة للدولة.
وبين بداية عام 2020 وبداية شهر مايو من هذا العام انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.

MENAFN16092023000130011022ID1107083017

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