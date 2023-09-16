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النفط الكويتي يواصل التحليق ليبلغ 98 38 دولارا للبرميل

9/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.67 دولار ليبلغ 98.38 دولارا للبرميل في تداولات أول من أمس، مقابل 96.71 في تداولات الجلسة السابقة، وذلك وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا لتبلغ 93.93 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا لتبلغ 90.77 دولارا.

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