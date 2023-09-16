النفط الكويتي يواصل التحليق ليبلغ 98 38 دولارا للبرميل
التاريخ
9/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.67 دولار ليبلغ 98.38 دولارا للبرميل في تداولات أول من أمس، مقابل 96.71 في تداولات الجلسة السابقة، وذلك وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا لتبلغ 93.93 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا لتبلغ 90.77 دولارا.
MENAFN16092023000130011022ID1107083016
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.