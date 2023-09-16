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غرفة التجارة بحثت تسهيل الإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية لدول الخليج

9/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت باللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة الخليجية، وذلك في 14 سبتمبر الجاري بمدينة صلالة في سلطنة عمان، حيث حضر ممثلا عن الغرفة علي الجمعة عضو مجلس الإدارة، وعماد الزيد المدير العام المساعد في الغرفة.
ويأتي هذا اللقاء الدوري استمرارا للتنسيق المشترك بين ممثلي القطاع الخليجي الخاص والحكومات في دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، والعمل على زيادة الحركة التجارية بينها، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس، وتقوية اقتصاداتها لمواجهة التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة، والتضخم، والنقص في سلاسل الإمدادات، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء.
وقد ناقش وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون، مستجدات الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى القوانين التجارية لدول المجلس، كما بحثوا تسهيل وتسريع الاجراءات الجمركية بين المنافذ الحدودية لدول المجلس، والعوائق التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، والمحتوى الخليجي الموحد، وشهادة المنشأ، كما تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تتزامن مع المعرض الصناعي الخليجي الثاني بحيث تركز هذه الورشة على إحدى ركائز العمل الخليجي الاقتصادي المشترك.
وأكد ممثلو القطاع الخليجي الخاص على أهمية التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث دعوا إلى إشراك أمثل في تطوير السياسات والأنظمة الداعمة لتطوير القطاع، والعمل على خلق شراكات دولية لإيجاد خطوط ملاحة خليجية مع عدد كبير من الموانئ في مختلف دول العالم، والتطوير المستمر للبنية التحتية ومنظومة الاجراءات القادرة على استيعاب وتقدير الاحتياجات المستقبلية.
من جهة ثانية، شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت بفعاليات المعرض الصناعي الخليجي الأول الذي انطلق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية.
وقد استهدف المعرض، الذي شهد تكريم 29 مصنعا و12 مخترعا خليجيا، التعريف بالمنتجات الوطنية الخليجية، والعمل على التكامل الصناعي بين دول المجلس، وتشجيع وتحفيز الشركات الخليجية العاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات بين دول المجلس.

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