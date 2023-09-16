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الطريق نحو الحياد الكربوني نهج تويوتا المتعدد المسارات للتنقل المستدام

9/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بينما يستعد العالم لانطلاق «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 28) الذي تستضيفه دبي، تزداد الحاجة الملحة لدى حكومات دول العالم إلى معالجة قضية انبعاثات الكربون.
ولطالما تميزت شركة تويوتا بدورها الرائد في هذا المسعى العالمي، إذ بدأت مسيرتها لدعم تحقيق الحياد الكربوني منذ أكثر من عقدين من الزمن مع طرح مركبة تويوتا بريوس الأسطورية في عام 1997، وهي أول مركبة «هايبرد» كهربائية تصنع على نطاق واسع.
وخلال 25 عاما، باعت شركة تويوتا أكثر من 20 مليون مركبة كهربائية، مما أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم بأكثر من 160 مليون طن، وتواصل شركة تويوتا التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال نهج متعدد المسارات يهدف إلى صياغة حلول مستدامة توفر حرية التنقل للجميع.
وتؤكد شركة تويوتا أن هناك العديد من المسارات لتحقيق الحياد الكربوني، وأنها تختلف من بلد إلى آخر تماما مثلما يختلف مجال التنقل ومتغيراته الحاصلة في كل بلد. ويشمل النهج المتعدد المسارات هذا تطوير مجموعة متنوعة من تقنيات المركبات الصديقة للبيئة لتلبية الاحتياجات المختلفة للاستخدام، والظروف الاقتصادية، ومصادر الطاقة، وجاهزية البنية التحتية.
وبناء على ذلك، طورت شركة تويوتا العديد من خيارات أنظمة الدفع، بما في ذلك المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية (HEV)، والمركبات الـ «هايبرد» الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي (PHEV)، والمركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات (BEV)، والمركبات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين ‏(FCEV). وتماشيا مع سعي شركة تويوتا إلى جعل جميع مصانعها محايدة للكربون بحلول عام 2035، تستمر مجموعتها من المركبات الصديقة للبيئة في النمو. كما تهدف الشركة إلى تطوير وطرح مجموعة شاملة من 30 طرازا من المركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات (BEV) بحلول عام 2030، بما فيها مركبات الركاب والمركبات التجارية، وتحقيق مبيعات عالمية سنوية تبلغ 3.5 ملايين مركبة في نفس الإطار الزمني.
وفي سياق تعليقه على هذا الموضوع، أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن كوجي ساتو، على مهمة شركة تويوتا المتمثلة في «تحقيق السعادة للجميع»، وحماية الأرض وإثراء حياة الناس في جميع أنحاء العالم. وقال ساتو إن الشركة تهدف إلى تحقيق ما هو أبعد من الحياد الكربوني، مسلطا الضوء على الحاجة إلى تغيير مستقبل المركبات لضمان استمرار أهميتها وفائدتها على المجتمع.
من جهة أخرى، تستعد شركة تويوتا من خلال مصنعها الخاص بالهيدروجين لإطلاق نظام خلايا الوقود الهيدروجيني للجيل التالي من المركبات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين للاستخدام التجاري في عام 2026، والذي يعطي الأولوية لمدى استمرارية المركبة، وكفاءة تكلفتها، واستهلاكها المنخفض للوقود الهيدروجيني.

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