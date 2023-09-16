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الدخيل رسامیل تدعم التحول الرقمي بالكويت

9/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس التنفيذي لشركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل، حرص الشركة الدائم على دراسة جميع الفرص الاستثمارية التي تظهر أمامها في السوق الكويتي بهدف وضع الكويت على خارطة الاستثمارات الناشئة والخروج من دائرة الدور الهامشي مقارنة بما تشهده الأسواق المجاورة، مما يسمح لها بتعزيز القيمة المضافة التي تمنحها لجميع أصحاب المصلحة معها.
وقال: «في جهد مشترك لتعزيز دعم التحول الرقمي، هدفنا الرئيسي هو دعم الشركات الناشئة وحركة التكنولوجيا، وبتركيز كبير على تعزيز بيئة العمل، نسعى لمشاركة تجاربنا في التحول الرقمي داخل الشركات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني الأساسي لهذه الشركات المتنامية».
حديث الدخيل جاء على هامش مشاركته في الحلقة النقاشية التي استضافتها شركة زين للاتصالات ضمن ختام فعاليات برنامج «Zain Great Idea» لاستعراض مشاريع نحو 30 مبادرا في العديد من القطاعات، بحضور العديد من المسؤولين والسفراء والمهتمين بالاستثمار في السوق الكويتي ودول المنطقة.
وأوضح الدخيل أن الشركة تعمل على الدخول في استثمارات جديدة بعد دراسة جدواها الاقتصادية على جميع الأصعدة وضمان تحقيق عوائد إيجابية لها وللمستثمرين في صناديقها المختلفة، مضيفا أن الشركة تركز على الاستثمار في التحول الرقمي، وتتطلع للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة التي تشكل المستقبل.
وبين الدخيل أن «رساميل» تدعم أصحاب الأعمال والمبادرين في الكويت لتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سبق لها واستثمرت في مشروع «Bnchr+» في الفترة الماضية والذي یعد أحد مخرجات برنامج «Zain Great Idea».

MENAFN16092023000130011022ID1107083013

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