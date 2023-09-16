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بيتك يواصل التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني

9/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا بيت التمويل الكويتي «بيتك» مستخدمي القنوات الإلكترونية ووسائط الخدمة البديلة الى التحلي بمزيد من الحرص والانتباه في تعاملاتهم، لتفادي الوقوع في شراك المحتالين وحيلهم التي لا تنتهي، مشيرا الى أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البنوك وشركات الاتصالات والإنترنت لمواجهة عمليات «الاحتيال الإلكتروني» التي تستهدف المستخدمين للخدمات، وذلك ضمن رسائل «بيتك» المشاركة في فعاليات حملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية.
وأشارت الرسائل التوعوية التي دأب «بيتك» على بثها عبر منصاته ومواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه في حين تتحرك البنوك باستمرار لمواجهة مخاطر الاحتيال الإلكتروني، فإنها تحتاج إلى المساعدة من العملاء، والدعم من جانب أطراف لها علاقة او تقدم خدمات مساندة لصناعة الخدمات المصرفية، مثل شركات الاتصالات والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن حماية خصوصية البيانات والتعامل السريع مع محاولات الاحتيال وسرقة أموال العملاء، عبر رصد وتتبع عمليات الاحتيال الإلكتروني في بداياتها، وتحقيق تعاون أكبر وتبادل للمعلومات بين الاطراف ذات الصلة.
ونوهت الرسائل التي تأتي ضمن جهد متواصل من «بيتك» ضمن حملة «لنكن على دراية» الى انه مع التوسع في التسوق الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وكنتيجة لازدهار التعاملات الرقمية واستخدام الناس لخدمات رقمية جديدة، انتشر هذا النوع من السرقات، وأنه بالإضافة إلى الحصول على مفاتيح كلمات المرور من المستخدمين بطرق ملتوية، يستخدم المحتالون الرسائل النصية الجماعية والإعلانات عن استثمارات وهمية وانتحال الهوية، ولذلك يبقى العميل خط الدفاع الأول، بوعيه وإدراكه لخطورة عمليات الاحتيال المالي، والمساهمة والتعاون في تفعيل جهود حمايته من خلال العديد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها بشكل جدي ودون تهاون.
ونبهت الرسائل العملاء الى أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها المصارف والجهات ذات العلاقة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على انه من الأهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية. ولا تستجيب لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء معلوماتك الخاصة بحساباتك المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على هاتفك النقال، ومن المهم معرفة أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية عبر الهاتف.
وعلى كل العملاء معرفة مع من يتعاملون او من يتصل بهم، وعدم فتح نصوص أو نوافذ أو رسائل الكتروينة مشبوهة، مع الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المالية والشخصية بشكل آمن، واختيار كلمات سر غير مألوفة وصعبة، ودائما توخي الحذر الشديد عند التسوق على الانترنت.
يذكر أن حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية، تستهدف توعية المجتمع بأمن المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. ومنذ إطلاقها في عام 2021، يواصل «بيتك» دوره الفاعل في نشر ودعم أهداف الحملة من خلال حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الأخرى.
وتركز الحملة على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي، وغيرها من النظم والتحذيرات المتعلقة بالتعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني.

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