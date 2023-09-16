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القطرية تحصد لقب أفضل درجة رجال الأعمال

9/16/2023 11:06:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بأربع جوائز عالمية خلال حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الذي أقيم في فندق رويال جاردن في لندن، كما نال مطار حمد الدولي، مقر عمليات الناقلة القطرية في الدوحة جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، وثاني أفضل مطار في العالم.
وقد حصد الناقل الوطني لدولة قطر التقدير لتميزها على نطاق عالمي، حيث حصلت على جائزة أفضل شركة طيران للرحلات طويلة المدى، وأفضل درجة رجال الأعمال، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل أطعمة ومشروبات على متن الطائرة من قبل بزنس ترافلر.وقد اشتهرت مجلة بزنس ترافلر بتقديم جوائز مرموقة عالميا لأفضل الشركات في قطاعي السفر والضيافة منذ أكثر من 30 عاما، وتمنح الجوائز بناء على استفتاء يقوم فيه قراء مجلة بزنس ترافلر. وعليه، اجتمع هذا العام أكثر من 200 من قادة قطاع السفر والضيافة في لندن للاحتفال بالمرشحين والفائزين.
حضر حفل توزيع الجوائز كل من: نائب رئيس المبيعات في أوروبا بالخطوط الجوية القطرية إريك أودون، والمدير الإقليمي للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة وأيرلندا غاري كيرشو، لاستلام الجوائز نيابة عن الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «يعد نجاح الخطوط الجوية القطرية في حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر لهذا العام دليلا واضحا على ريادة الناقلة القطرية عالميا، كما ويشيد بالتزامنا المتواصل في تقديم تجربة سفر لا تضاهى مبنية على مبادئ التميز والرفاهية».
وأضاف الباكر: «يسعدنا أن مقاعد كيوسويت وخدمة درجة رجال الأعمال الرائدة في قطاع الطيران مستمرة في كسب التقدير العالمي بوصفها الأفضل في العالم. نحن ملتزمون بمواصلة تقديم أفضل تجربة سفر لمسافرينا فضلا عن تنمية شبكة وجهاتنا العالمية ومحفظة شراكتنا الرياضية والثقافية».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي م.بدر محمد المير: «يسعدنا الحصول على جائزة «أفضل مطار في الشرق الأوسط» من مجلة بزنس ترافلر، يؤكد هذا التقدير مدى التزامنا بتقديم خدمة عالمية المستوى والتزامنا بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين، ونحن فخورون جدا بالدور الذي نلعبه كبوابة مثالية لدولة قطر والشرق الأوسط، حيث نتطلع إلى تعزيز مكانتنا لنكون وجهة السفر المفضلة لدى المسافرين».

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