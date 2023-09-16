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الشال 16 7 ألف كويتي توظفوا خلال عام

9/16/2023 11:06:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قـال تـقـريـر الـشال الأسبوعي إن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصدرت آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة بنهاية يونيو 2023، والتي توضح أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ بنهاية يونيو 4.824 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نموا بـ 1.8% مقارنة مع نهاية 2022 البالغ 4.737 ملايين نسمة، أي بزيادة 87 ألف نسمة في 6 أشهر.
وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق ارتفاعا بنسبة 8.0% في عام 2022 مقارنة بتراجع بنحو -6.1% في عام 2021. وبلغ الارتفاع المطلق خلال نصف عام نحو 86.8 ألف نسمة.
وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 13.6 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9% (1.8% المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.531 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين قليلا من جملة السكان من نحو 32.0% في نهاية عام 2022 إلى نحو 31.7% وفق الأرقام الأخيرة.
ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 779.8 ألفا عدد الذكور البالغ نحو 751.3 ألفا. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 73.2 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 2.3%، وبلغ عددهم نحو 3.293 ملايين نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2013 - يونيو 2023 بلغ نحو 1.8%. وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.965 مليون عامل أي ما نسبته نحو 61.5% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.7% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.2%.
وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2022، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت من نحو 17.9% إلى نحو 16.5% في يونيو 2023، بينما ارتفعت قليلا نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 51.4% في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 50.8% في نهاية يونيو 2022، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.8%.
وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 16.7 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 490 ألف عامل، مرتفعا من نحو 473.3 ألف عامل في نهاية يونيو 2022. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 388.7 ألف عامل، أي ما نسبته 79.3% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة 80.1% والهيئتان حكوميتان.
بينما انخفض عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 2.8 ألف وظيفة، وبنسبة بلغت -3.7% مقارنة بنهاية يونيو 2022. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 28.2 ألف عامل، أي ما نسبته 5.8% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 24.5 ألف عامل أو ما نسبته 5.2% في نهاية يونيو 2022. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 501.1 ألف عامل أي ما نسبته 10.4% تقريبا من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.6%.

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