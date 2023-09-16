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وربة يرعى ملتقى العلاقات العامة الرقمية آفاق وتوقعات

9/16/2023 11:06:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن رعايته لملتقى العلاقات العامة الرقمية (آفاق وتوقعات) والذي تنظمه جمعية العلاقات العامة الكويتية وبمشاركة نخبة من خبراء المهنة العالميين والعرب والخليجيين وبمشاركة نخبة من الإعلاميين المختصين في الكويت. وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: تأتي رعاية بنك وربة لهذا الملتقى لإيمانه بالدور المهم لمهنة العلاقات العامة، وأثرها الكبير في دعم كل الفعاليات التي تخدم المجتمع الكويتي. وأضاف أن هذا الملتقى فرصة لتلاقي إدارات العلاقات العامة في وزارات ومؤسسات الدولة للتعارف وتبادل الخبرات فيما بينها، لافتا إلى أن جوهر العلاقات العامة هو تحقيق التفاهم الإنساني، الأمر الذي يستلزم التفكير والتخطيط لتحقيق هذا التفاهم الذي هو أقرب من الهدف المرحلي منه للوسيلة المباشرة. وأشار إلى الدور الفاعل الذي تلعبه إدارة العلاقات العامة لبنك وربة في ترسيخ علاقات التواصل سواء على المستوى الداخلي بين موظفي البنك من خلال تقديم كل أنواع الرعاية والدعم والتكريم للموظفين أو على مستوى الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والرياضية والتربوية التي تقوم إدارة العلاقات العامة برعايتها في إطار سياسة البنك الرامية إلى خدمة المجتمع. ولفت المطيري إلى الدور الإعلاني المهم الذي تلعبه الإدارة والذي يهدف إلى تأكيد تميز بنك وربة في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة للعملاء، ليبقى بنك وربة هو البنك المفضل لدى جميع شرائح المجتمع.
ولفت إلى حرص بنك وربة على المشاركة وتقديم الدعم للعديد من الفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في إبراز صورة البنك كجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الذي يعمل فيه، وتعزيز مسيرة التقدم في شتى المجالات والمحافظة على دوره في السوق المحلي والإقليمي. وأكد المطيري أهمية الارتقاء بالكوادر الوطنية المتخصصة من خلال البرامج التدريبية والمؤتمرات والفعاليات المختلفة التي تتيح لذوي الخبرة في مختلف المجالات الفرصة لنقل المهارات المهنية إلى المتدربين، علاوة على تبادل الخبرات فيما بينهم، مشيرا إلى أن سعي «وربة» إلى دعم تلك الفعاليات يأتي ضمن أولويات المسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، أشاد رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله بمشاركة بنك وربة ورعايته لهذا الملتقى وتقديمه الدعم اللازم له، مشددا على دور «وربة» المجتمعي البارز في دعم شريحة الشباب وتمكينهم، عبر تقديم برامج ونشاطات متنوعة ورعايات مستمرة تنطلق من حرصه على تأهيل هذه الشريحة بأفضل المؤهلات التي تمكنها من قيادة المرحلة القادمة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

MENAFN16092023000130011022ID1107083008

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