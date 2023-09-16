Sunday, 17 September 2023 08:59 GMT

الخليج اختتم حملته صيفك أوله نقاط وآخره كاش

9/16/2023 11:06:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مكافأة عملائه، اختتم بنك الخليج حملة «صيفك أوله نقاط وآخره كاش» لحاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، ما أتاح للعملاء تجميع المزيد من النقاط عن مشترياتهـم ونفقاتهم خلال الصيف، داخل الكويت وخارجها، وكذلك الحصول على جوائز نقديــــة قيمـــة تصل إلى 20 ألف دينار للرابــــح الأول.
وامتدت الحملة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر الماضي، تخللها 3 سحوبات لاختيار 50 فائزا، بجوائز تتوزع بواقع 20 ألف دينار لفائــــــز واحد، في حين يحظى 25 فائزا بفرص للفوز بجائزة قيمتهــــا 1000 دينـــــار لكل منهم، فيما يحصل 24 فائزا على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهـــم، علما بأن السحـــب الثالــــث والأخير سيتم يوم 24 سبتمبر الجاري.
وقد أتيحت فرص الفوز أمام جميع عملاء بنك الخليج من حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للأفراد، حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة لدخول السحب، مقابل كل 10 دنانير ينفقها داخل الكويت خلال فترة الحملة، ترتفع إلى 3 فرص لكل 10 دنانير ينفقها خارج الكويت.
ويحصل العميل على فرص مضاعفة للدخول في السحب عند الإنفاق من خلال المحافظ الرقمية Google Pay وApple Pay وSamsung Pay، علما أن الحد الأدنى لإنفاق العميل خلال فترة الحملة لدخول السحب 100 دينار.
وبالتوازي مع الجوائز القيمة التي حصل عليها العملاء سيواصلون جمع النقاط، ضمن أفضل وأسرع برنامج نقاط في الكويت، والتي يمكن استبدالها بتذاكر طيران مجانية، وإقامة فندقية وعروض السفر الخاصة. وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصيــة محمد تقي: «نبارك لجميع الفائزين في الحملة، التي تعكس حرص بنك الخليج على مكافأة عملائه وتلبية تطلعاتهم ومتطلباتهم، من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لهم، وجهوده المتواصلة لتوفير تجربة عملاء متميزة».
وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجيـــــر السيارات، وغيرها.

MENAFN16092023000130011022ID1107083007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث