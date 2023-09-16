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الأهلي خصم 50% لدى متجر H&S للإلكترونيات

9/16/2023 11:06:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه الأخير مع متجر H&S الرائد للإلكترونيات، بمناسبة حلول موسم العودة إلى المدارس، لمنح العملاء خصما بنسبة 50% على جميع الأجهزة الإلكترونية والاكسسوارات وملحقاتها، وأقيمت الفعالية في مجمع الأفنيوز بما يعكس التزام البنك الأهلي الكويتي بتوفير قيمة مضافة لعملائه تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.
وبهذه المناسبة، أعربت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي، عن سعادتها بإطلاق هذا العرض، قائلة «ملتزمون بتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم عروض استثنائية، وقد سمح تعاوننا مع متجر H&S خلال موسم العودة إلى المدارس بضمان وصول العملاء إلى أفضل المنتجات بأسعار مخفضة».
وأكدت أن هذه العروض تعكس تصميم البنك الأهلي الكويتي على زيادة رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي يقدمها لهم، لافتة إلى أن البنك يسعى لتعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي من خلال تقديم أفضل العروض والحملات الترويجية.
وشددت على سعي البنك الأهلي الكويتي إلى إقامة شراكات تعاون مع الشركات الرائدة في السوق المحلي لتقديم المزيد من العروض لجميع حاملي بطاقاته، قائلة «نؤكد على التزام البنك الدائم بتلبية احتياجات عملائه وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لهم».
ودعت معرفي في ختام تصريحها الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل البقاء على اطلاع على أحدث العروض والحملات الترويجية التي يقوم بتقديمها على مدار العام.

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