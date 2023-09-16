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Kib يعلن فائزي سحب الدروازة الثامن

9/16/2023 11:06:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الثامن لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر أغسطس.
وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيـــث ربح عبد الوهاب علي عبــــاس رضا الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهـــــم: شريفة أحمد علي الكندري، يوسف عبدالله محمد أحمد، بسمه سالـــــم العثمان، ناصر عبدالرحمن أحمد الأحمد، سمري محمد سمري العـــازمي، حمـــــد عبـــــدالله يوسف الكندري، جاسم يعقوب تعيــــب الشاهين، عيسى أحمد علي أحمد، حمــــد فهيد الهاشمي العجمي، عادل عبد جبر.
وبهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB علي الصانع: «نجدد تأكيدنا اليوم على التزام KIB بمواصلة نجاح هذه العملية المميزة، ونتقدم بالتهنئة من عملائنا الرابحين في السحب الثامن لحساب الدروازة، كما نتمنى لكل عملاء الحساب وافر الحـــــظ في السحوبات الشهرية المقبلــــة».
وأضاف: «نحن في KIB نسعى بشكل مستمر إلى ابتكار كل الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة».
كما أشار الصانع إلى أن KIB يواصل تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتــــــح حساب «الدروازة» رقميا عبــــر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصــــــة «KIB أونلاين» وتطبيـــــق «KIB موبايــــل».

MENAFN16092023000130011022ID1107083005

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