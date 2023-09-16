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1 95 مليار دينار قيم الأوراق المالية والمسكوكات بنهاية أغسطس

9/16/2023 11:06:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أغسطس الماضي نحو 1.947 مليار دينار بتراجع قدره 74 مليون دينار وبنسبة 3.66% عن شهر يوليو الماضي البالغ 2.021 مليار دينار، مقسمة الى 1.916 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.363 مليون دينار.
فقد انخفضت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر أغسطس لتصل الى 1.118 مليار دينار مقارنة بـ 1.153 مليار دينار في يوليو الماضي.
كما تراجعت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية أغسطس الى 612.61 مليون دينار مقارنة 634.23 مليون دينار في يوليو الماضي. وتقلصت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية أغسطس الماضي 104.07 ملايين دينار في مقارنة بـ 113.41 مليون دينار في يوليو الماضي.
وانخفضت فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 53.51 مليون دينار مقارنة بـ 59.51 مليون دينار في يوليو الماضي. كما تراجعت فئة النصف دينار فقد بلغت 14.89 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 16.38 مليون دينار في يوليو الماضي.
وأخيرا نزلت فئة ربع الدينار حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 12.42 مليون دينار مقارنة بـ 13.53 مليون دينار في يوليو الماضي.
وكان قد بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر أغسطس الماضي 13.092 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 0.22% وبزيادة قدرها 29 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 13.063 مليار دينار في شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي.
أما على مستوى المسكوكات، فقد حافظت خلال شهر أغسطس على مستويات شهر يوليو الماضي، حيث بلغت في شهر أغسطس 31.63 مليون دينار.

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