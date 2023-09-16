نجيب ساويرس يكشف تفاصيل اعتزامه طلب ترخيص بنك رقمى فى مصر - جريدة البورصة

وقال ساويرس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة“الحدث اليوم”:“البنوك الرقمية أصبحت منافسا قويا للبنوك التقليدية، وكل العمليات المالية والبنكية تتم عن طريق الهاتف بدون الذهاب إلى البنك”.

وأضاف ساويرس:“عملية الاقتراض تتم أون لاين بشكل أسرع من العملية التقليدية، وتكلفة الموافقة على القرض قليلة، والفكرة ناجحة فى الولايات المتحدة، ومن الجيد التفكير”.