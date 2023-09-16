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نجيب ساويرس يكشف تفاصيل اعتزامه طلب ترخيص بنك رقمى فى مصر - جريدة البورصة

9/16/2023 11:06:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تفاصيل اعتزامه التقدم بطلب لترخيص بنك رقمى فى مصر.

وقال ساويرس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة“الحدث اليوم”:“البنوك الرقمية أصبحت منافسا قويا للبنوك التقليدية، وكل العمليات المالية والبنكية تتم عن طريق الهاتف بدون الذهاب إلى البنك”.

وأضاف ساويرس:“عملية الاقتراض تتم أون لاين بشكل أسرع من العملية التقليدية، وتكلفة الموافقة على القرض قليلة، والفكرة ناجحة فى الولايات المتحدة، ومن الجيد التفكير”.

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