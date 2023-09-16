((الاستثمار)) تبدأ تسجيل المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين

((الاستثمار)) تبدأ تسجيل المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين
التاريخ
9/16/2023 11:06:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ((شيحة)): تفعيل القرار يحافظ على توازن الإنتاج لامتلاك الشركات الأجنبية الدولار
بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسجيل المستثمرين الأجانب الحاصلين على الرخصة الذهبية فى سجل المستوردين، الأمر الذى يمكنهم من استيراد الآلات والمعدات والخامات بشكل أسرع.
قال مسئول حكومى لـ ((البورصة))، إن الهيئة حرصت منذ إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار على تفعيل المادة الخاصة بتسجيل المستثمرين الأجانب فى سجل المستوردين لتمكينهم من استيراد احتياجاتهم.
أضاف المصادر، أن المستثمرين الأجانب الذين سجلوا حتى الآن حصلوا على الرخصة الذهبية، ومن المرتقب تسجيل باقى الشركات الأجنبية العاملة فى السوق لتمكينها من تنفيذ التوسعات المستهدفة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بالسماح للمستثمر الأجنبى بالقيد فى سجل المستوردين للشركات، واشترطت التعديلات ألا يزيد إجمالى مدد القيد فى السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط بقرار من الوزراء. وتسلمت 22 شركة حتى الآن الرخصة الذهبية، آخرها 4 رخص جديدة منحت لشركات ((بى إل إم أند أفريكا)) لصناعة الضمادات الطبية، و((البحر الأحمر)) لطاقة الرياح، و((جينافاكس إيجيبت)) لتصنيع وتجارة الأمصال، و((ميديا إليكتريك مصر))، وفقاً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار. ((أبوهند)): مطالب بتذليل معوقات تحويل الأرباح تكملة لدعم المستثمر الأجنبى
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إنَّ المستثمر الأجنبى كان يلجأ إلى حيل كثيرة؛ حتى يتمكن من استيراد احتياجات مصنعه من مستلزمات الإنتاج والمعدات، لكن سرعة تفعيل القرار سيسهل إجراءات كثيرة أمامهم.
أشار إلى أن الحكومة تسعى، خلال الفترة الحالية، إلى تسريع عمليات الإفراج، لكنها ما زالت محدودة والأولوية للصناعات الغذائية والدوائية والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج.
ذكر أن المستثمرين الأجانب قادرون على تدبير الدولار لتشغيل مصانعهم، مقارنة بالشركات المصرية التى من الممكن أن تتوقف عن التشغيل لعدم امتلاكها أى حصيلة دولارية.
قال أيمن أبوهند، الشريك المؤسس، مدير الاستثمار فى شركة ((أدفايسابل)) الأمريكية، إنَّ سرعة تفعيل قرار المجلس الأعلى للاستثمار بالسماح للمستثمرين الأجانب بالقيد فى سجل المستوردين تحفز الشركات على تسريع أعمال الإنشاءات والتشغيل خلال فترة زمنية قصيرة.
أضاف ((أبوهند)) لـ((البورصة))، أن تلك الخطوة تحتاج إلى تكملة من الهيئة العامة للاستثمار، وهى تذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين بشأن تحويل الأرباح للخارج؛ بسبب فارق سعر الصرف بين السوق الرسمى والموازى.
قال هشام حمدى، المحلل المالى بقسم البحوث فى بنك الاستثمار نعيم، إنَّ القرار يساعد بشكل بسيط فى حل أزمة شح الدولار، لكنه ليس بالحافز القوى لجذب مستثمرين أجانب جدد فى ظل أزمة العملة الحالية وازدواجية سعر الصرف.
كتب ـ عبده عطا ويوسف شديد وأحمد غنيم
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