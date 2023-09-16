((الاستثمار)) تبدأ تسجيل المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين

بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسجيل المستثمرين الأجانب الحاصلين على الرخصة الذهبية فى سجل المستوردين، الأمر الذى يمكنهم من استيراد الآلات والمعدات والخامات بشكل أسرع.

قال مسئول حكومى لـ ((البورصة))، إن الهيئة حرصت منذ إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار على تفعيل المادة الخاصة بتسجيل المستثمرين الأجانب فى سجل المستوردين لتمكينهم من استيراد احتياجاتهم.

أضاف المصادر، أن المستثمرين الأجانب الذين سجلوا حتى الآن حصلوا على الرخصة الذهبية، ومن المرتقب تسجيل باقى الشركات الأجنبية العاملة فى السوق لتمكينها من تنفيذ التوسعات المستهدفة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بالسماح للمستثمر الأجنبى بالقيد فى سجل المستوردين للشركات، واشترطت التعديلات ألا يزيد إجمالى مدد القيد فى السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط بقرار من الوزراء. وتسلمت 22 شركة حتى الآن الرخصة الذهبية، آخرها 4 رخص جديدة منحت لشركات ((بى إل إم أند أفريكا)) لصناعة الضمادات الطبية، و((البحر الأحمر)) لطاقة الرياح، و((جينافاكس إيجيبت)) لتصنيع وتجارة الأمصال، و((ميديا إليكتريك مصر))، وفقاً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إنَّ المستثمر الأجنبى كان يلجأ إلى حيل كثيرة؛ حتى يتمكن من استيراد احتياجات مصنعه من مستلزمات الإنتاج والمعدات، لكن سرعة تفعيل القرار سيسهل إجراءات كثيرة أمامهم.

أشار إلى أن الحكومة تسعى، خلال الفترة الحالية، إلى تسريع عمليات الإفراج، لكنها ما زالت محدودة والأولوية للصناعات الغذائية والدوائية والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج.

ذكر أن المستثمرين الأجانب قادرون على تدبير الدولار لتشغيل مصانعهم، مقارنة بالشركات المصرية التى من الممكن أن تتوقف عن التشغيل لعدم امتلاكها أى حصيلة دولارية.

قال أيمن أبوهند، الشريك المؤسس، مدير الاستثمار فى شركة ((أدفايسابل)) الأمريكية، إنَّ سرعة تفعيل قرار المجلس الأعلى للاستثمار بالسماح للمستثمرين الأجانب بالقيد فى سجل المستوردين تحفز الشركات على تسريع أعمال الإنشاءات والتشغيل خلال فترة زمنية قصيرة.

أضاف ((أبوهند)) لـ((البورصة))، أن تلك الخطوة تحتاج إلى تكملة من الهيئة العامة للاستثمار، وهى تذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين بشأن تحويل الأرباح للخارج؛ بسبب فارق سعر الصرف بين السوق الرسمى والموازى.

قال هشام حمدى، المحلل المالى بقسم البحوث فى بنك الاستثمار نعيم، إنَّ القرار يساعد بشكل بسيط فى حل أزمة شح الدولار، لكنه ليس بالحافز القوى لجذب مستثمرين أجانب جدد فى ظل أزمة العملة الحالية وازدواجية سعر الصرف.





كتب ـ عبده عطا ويوسف شديد وأحمد غنيم