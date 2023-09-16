“ماستر جروب” تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع“ذا سيتى” خلال 2024 - جريدة البورصة

“ماستر جروب” تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع“ذا سيتى” خلال 2024 - جريدة البورصة
التاريخ
9/16/2023 11:00:56 PM
(MENAFN- Al-BoNews) لاشين: إطلاق مشروع Allegra خلال“سيتى سكيب” وتوسعات جديدة بالساحل الشمالى والشيخ زايد
قال محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، إن الشركة سوف تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع“ذا سيتى” فى العاصمة الإدارية خلال عام 2024.
وأضاف لاشين، أن معدلات الإنجاز بالمرحلة الأولى من المشروع بلغت 75%، بالإضافة إلى العمل فى المرحلة الثانية والثالثة ليصل إجمالى معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل نحو 55% لمساحة 54 فدان هى إجمالى مساحة المشروع ككل.
وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة“محرم باخوم” للإشراف على تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية للمشروع بالكامل، كما تعاقدت مع شركة“معمار” لتنفيذ أعمال اللاند سكيب للمشروع مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الأولى.
وتبلغ استثمارات مشروع The City نحو 7 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من 80% من مبيعات الجزء السكنى الخاص بالمشروع.
وقال لاشين، إن الشركة تستعد لإطلاق مشروع Allegra التجارى الطبى خلال مشاركتها فى فعاليات معرض سيتى سكيب، والتعاقد مع أحد شركات إدارة المشروعات الطبية فى مصر لإدارة المبنى الطبى بالمشروع، والذى يقع على عدد من المحاور الرئيسية فى منطقة R7 بالعاصمة الإدارية.
وأضاف أن“ماستر جروب” تستعد لإطلاق مشروعين جديدين فى الساحل الشمالى والشيخ زايد، وذلك فى إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع فى السوق المصرى.
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