“ماستر جروب” تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع“ذا سيتى” خلال 2024 - جريدة البورصة





قال محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، إن الشركة سوف تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع“ذا سيتى” فى العاصمة الإدارية خلال عام 2024.

وأضاف لاشين، أن معدلات الإنجاز بالمرحلة الأولى من المشروع بلغت 75%، بالإضافة إلى العمل فى المرحلة الثانية والثالثة ليصل إجمالى معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل نحو 55% لمساحة 54 فدان هى إجمالى مساحة المشروع ككل.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة“محرم باخوم” للإشراف على تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية للمشروع بالكامل، كما تعاقدت مع شركة“معمار” لتنفيذ أعمال اللاند سكيب للمشروع مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الأولى.

وتبلغ استثمارات مشروع The City نحو 7 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من 80% من مبيعات الجزء السكنى الخاص بالمشروع.

وقال لاشين، إن الشركة تستعد لإطلاق مشروع Allegra التجارى الطبى خلال مشاركتها فى فعاليات معرض سيتى سكيب، والتعاقد مع أحد شركات إدارة المشروعات الطبية فى مصر لإدارة المبنى الطبى بالمشروع، والذى يقع على عدد من المحاور الرئيسية فى منطقة R7 بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن“ماستر جروب” تستعد لإطلاق مشروعين جديدين فى الساحل الشمالى والشيخ زايد، وذلك فى إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع فى السوق المصرى.