الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى ينطلق اليوم

الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى ينطلق اليوم
التاريخ
9/16/2023 7:23:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تنطلق اليوم الأحد منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.
ويستقبل العربي ضيفه السرحان عند الخامسة عصر الأحد على ملعب الأمير هاشم.
ويواجه اتحاد الرمثا نظيره كفرسوم عند الخامسة عصر الاثنين على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي الجزيرة مع صما عند السادسة مساء على ملعب البترا، وبذات التوقيت يحل الهاشمية ضيفا على البقعة على ملعب السلط.
ويلتقي الصريح مع اليرموك عند الخامسة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يواجه عمان FC نظيره العالية عند السادسة مساء على ملعب البترا، وبذات التوقيت يستقبل أم القطين ضيفه الطرة على ستاد الأمير محمد.
ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الصريح والعربي وكفرسوم، ثم اتحاد الرمثا والهاشمية وعمان FC والسرحان وصما بـ3، البقعة وأم القطين 1، ثم اليرموك والطرة والعالية دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
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