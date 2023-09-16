الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى ينطلق اليوم

ويستقبل العربي ضيفه السرحان عند الخامسة عصر الأحد على ملعب الأمير هاشم.

ويواجه اتحاد الرمثا نظيره كفرسوم عند الخامسة عصر الاثنين على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي الجزيرة مع صما عند السادسة مساء على ملعب البترا، وبذات التوقيت يحل الهاشمية ضيفا على البقعة على ملعب السلط.



ويلتقي الصريح مع اليرموك عند الخامسة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يواجه عمان FC نظيره العالية عند السادسة مساء على ملعب البترا، وبذات التوقيت يستقبل أم القطين ضيفه الطرة على ستاد الأمير محمد.

ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الصريح والعربي وكفرسوم، ثم اتحاد الرمثا والهاشمية وعمان FC والسرحان وصما بـ3، البقعة وأم القطين 1، ثم اليرموك والطرة والعالية دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.