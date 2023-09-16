ميتروفيتش: الهلال لا يختلف عن ريال مدريد

وانتقل ميتروفيتش إلى الهلال في التاسع عشر من أغسطس الماضي وخاض برفقة الفريق الأزرق 4 مباريات حتى الآن سجل فيها 5 أهداف من بينها "هاتريك" في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.

وأبان ميتروفيتش في لقاء خاص لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: لا أشعر بالاشتياق لإنجلترا لقد لعبت سنين عديدة هناك.

وأضاف: أنا سعيد كوني انتقلت أخيرا إلى ناد كبير لأن الهلال لا يختلف عن ريال مدريد.

ويعد ميتروفيتش هداف منتخب بلاده التاريخي برصيد 55 هدفا فيما سجل في مسيرته مع الأندية حتى الآن مئتين وهدف واحد من أصل 436 مباراة.