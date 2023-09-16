Sunday, 17 September 2023 05:44 GMT

ميتروفيتش: الهلال لا يختلف عن ريال مدريد

9/16/2023 7:23:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال السعودي أن فريقه الحالي لا يختلف عن نادي ريال مدريد الإسباني من حيث الألقاب والشهرة القارية.

وانتقل ميتروفيتش إلى الهلال في التاسع عشر من أغسطس الماضي وخاض برفقة الفريق الأزرق 4 مباريات حتى الآن سجل فيها 5 أهداف من بينها "هاتريك" في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.

وأبان ميتروفيتش في لقاء خاص لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: لا أشعر بالاشتياق لإنجلترا لقد لعبت سنين عديدة هناك.

وأضاف: أنا سعيد كوني انتقلت أخيرا إلى ناد كبير لأن الهلال لا يختلف عن ريال مدريد.

ويعد ميتروفيتش هداف منتخب بلاده التاريخي برصيد 55 هدفا فيما سجل في مسيرته مع الأندية حتى الآن مئتين وهدف واحد من أصل 436 مباراة.

MENAFN16092023000151011027ID1107082949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث