النيادي يستعيد لياقته سريعاً قبل العودة للوطن غداً

أوضحت حنان السويدي طبيبة رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، أنه ومع اقتراب عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن غداً الاثنين، فإن وضعه الصحي يتحسن بشكل كبير وليس يوماً بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، ما يؤهله للعودة إلى حالته الطبيعية بشكل سريع وإيجابي.

نتائج التجارب

وأضافت إنه وبعد انتهاء مهمته «طموح زايد 2» وعودته سالماً للأرض، فإنه يمر حالياً ببرنامج تأهيلي عبر إجراء الفحوصات الطبية، واستكمال الأبحاث العلمية لمقارنة نتائج التجارب على أجهزته الحيوية في بيئتي الجاذبية وانعدامها في الفضاء.

وقالت إن الإجراءات والتمارين الرياضية التي كان ينفذها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، ساعدته كثيراً في الحفاظ على سلامة أعضائه الحيوية ولياقته، موضحة أن أغلب رواد الفضاء يستعيدون الجزء الأكبر من حركتهم في الساعات الأولى من وصولهم لسطح الأرض، فيما يستعيدون حركتهم الطبيعية بشكل كامل بعد مرور الأسبوع الأول من عودتهم.

ملاحظة طبية

وسيخضع رائد الفضاء الإماراتي للملاحظة الطبية لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، للتأكد من سلامته واستعادة حركته الطبيعية، وإجراء الفحوصات والتجارب، ومقارنتها بين حالته قبل بدء المهمة الفضائية وبعدها، ورصد النتائج العلمية لمختلف التجارب والأبحاث، التي أجريت على أجهزته في بيئة الفضاء وانعدام الجاذبية.

وسيعود النيادي إلى أرض الوطن غداً الاثنين 18 سبتمبر، بعد رحلة تأهيل ومراقبة طبية في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب عودته من رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم المهمة «Crew-6» في الرابع من سبتمبر الجاري، فيما تعد المهمة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في الثالث من مارس الماضي إلى محطة الفضاء الدولية، أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ.

إنجاز نوعي

ونجح النيادي في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69 في أبريل الماضي التي استمرت نحو سبع ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث، علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دوراً محورياً في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية عليها.

وتتواصل مهمة النيادي من خلال جدول حافل بعد عودته للدولة، لتعريف المجتمع الإماراتي بالمهمة التي قام بها في الفضاء، والتجارب التي أجراها، والمعلومات التي اكتسبها، فيما من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التجارب التي شارك فيها رائد الفضاء سلطان النيادي، ابتداءً من العام المقبل.

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