تواصل الجسر الجوي الإماراتي إلى ليبيا

واصلت دولة الإمارات لليوم الخامس على التوالي إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرق البحث والإنقاذ إلى ليبيا للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار دانيال عبر جسر جوي متواصل، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ومنذ تدشين الجسر الجوي في 12 سبتمبر الجاري، أرسلت دولة الإمارات 17 طائرة حملت على متنها 450 طناً من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتوزيعها في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة وبخاصة الشرق الليبي.

كما تضمنت الجهود الإماراتية إرسال فرق البحث والإنقاذ المزوّدة بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة، وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهامهم في المناطق المنكوبة 96 فرداً، مزوّدين بـ4 مروحيات للبحث والإنقاذ، وعربات مجهزة لمهام فرق الإنقاذ، وطرادات لانتشال الجثث والبحث عن ناجين، وأجهزة سونار للبحث تحت الماء والبحث الحراري، ومحطة كهرباء متنقلة ومولدات تم شحنها من دولة الإمارات عبر طائرات الجسر الجوي، إضافة إلى إرسال فريق طبي مجهز بالمعدات وسيارات الإسعاف.

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