التعرف على جثث 4 آلاف من ضحايا فيضانات ليبيا



ذكرت منظمة الصحة العالمية السبت أنه تم التعرف على جثث نحو أربعة آلاف شخص ممن لقوا حتفهم جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا.

وأضافت المنظمة أنه تم انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف عليها، وصدرت شهادات وفاة لأصحابها.

وتتوقع المنظمة ارتفاع حصيلة الوفيات، مرجحة أن تنتشل فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث في الشرق الليبي الذي ضربته الفيضانات.

ولا يزال هناك أكثر من تسعة آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب المنظمة.

وقالت مجموعة من محللي البيانات والباحثين الليبيين أيضا إن هناك نحو أربعة آلاف وفاة مؤكدة في حصيلة أعلنتها السبت.



وتم إعلان أعداد متضاربة في الأيام القليلة الماضية

تراوح ما بين 5 آلاف إلى 11 ألفا حالة وفاة.



وقال عمدة درنة، المدينة الأشد تضررا شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي إن ما يصل إلى 20 ألف شخص

لقوا حتفهم هناك.

وقال بشير عمر، وهو متحدث باسم الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المبكر للغاية أن يتم إعلان أعداد موثوقة.



وأضاف: "ما زالت الكارثة مستمرة. وعمليات الإنقاذ مستمرة. لذلك لا نستطيع توقع الحصيلة النهائية للقتلى أو المصابين".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 9 آلاف شخص في درنة مازالوا في عداد المفقودين، بعد كارثة الفيضانات والسيول.

كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

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