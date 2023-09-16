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مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بالبرازيل

9/16/2023 7:23:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت محطة سي.إن.إن نقلا عن رئيس بلدية محلي أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل السبت، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.

وفي مقابلة مع محطة سي.إن.إن البرازيل أكد إدسون دي باولا رودريجز رئيس بلدية بارسيلوس تحطم طائرة متوسطة الحجم، وقال إن 12 سائحا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى طيار ومساعد طيار وقتلوا جميعا في الحادث.

وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن مواطنين أمريكيين من بين القتلى.

MENAFN16092023000110011019ID1107082942

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