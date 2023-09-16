طلب متزايد على الشــقق الفاخرة في دبي

أكدت شركات عقارية عالمية أن دبي شهدت طلباً متزايداً على الشقق الفاخرة خلال عام 2023، كما برزت كسوق عالمي رائد للعقارات الفاخرة.

حيث سجلت إيرادات بلغت 850 مليون دولار (3.1 مليارات درهم) خلال النصف الأول.

وتوقعت شركة «ميريد» العالمية للتطوير العقاري أن تنمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة تتراوح بين 6 % إلى 7.9 % في النصف الثاني من عام 2023، وهي أسرع وتيرة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن دبي، صاحبة الطموح الواسع والرؤية المستقبلية، تتميز بأكثر المشاريع التطويرية شهرة في العالم.

حيث تعد الإمارة بمثابة مركز استراتيجي للمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الرفاهية على حدٍ سواء. ويعكس سوق العقارات، وخاصة القطاع الفاخر، التزام المدينة بالتميز والتصميم المستقبلي، وتجارب المعيشة الاستثنائية.

من جانبها، أكدت شركة «يونيك» العقارية العالمية أن دبي تواصل جاذبيتها أمام كبار المستثمرين فيما يخص العقارات والشقق الفاخرة، ويبرهن على ذلك تزايد الإقبال على شرائها.

وقالت الشركة إن الشقق الفاخرة تظهر كاستثمار مميز على المدى الطويل، مقارنة بالفلل لأنها تتطلب عادةً صيانة أقل من الفلل، مما يقلل من التكاليف المستمرة للمستثمرين.

كما توفر مواقعها الحضرية الاستراتيجية إمكانية وصول أفضل إلى مراكز الأعمال ووسائل الراحة العصرية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة عائدات الإيجار ويمكن تناقل ملكيتها عبر الأجيال.

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