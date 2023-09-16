Sunday, 17 September 2023 05:43 GMT

طلب متزايد على الشــقق الفاخرة في دبي

9/16/2023 7:23:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شركات عقارية عالمية أن دبي شهدت طلباً متزايداً على الشقق الفاخرة خلال عام 2023، كما برزت كسوق عالمي رائد للعقارات الفاخرة.

حيث سجلت إيرادات بلغت 850 مليون دولار (3.1 مليارات درهم) خلال النصف الأول.

وتوقعت شركة «ميريد» العالمية للتطوير العقاري أن تنمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة تتراوح بين 6 % إلى 7.9 % في النصف الثاني من عام 2023، وهي أسرع وتيرة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن دبي، صاحبة الطموح الواسع والرؤية المستقبلية، تتميز بأكثر المشاريع التطويرية شهرة في العالم.

حيث تعد الإمارة بمثابة مركز استراتيجي للمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الرفاهية على حدٍ سواء. ويعكس سوق العقارات، وخاصة القطاع الفاخر، التزام المدينة بالتميز والتصميم المستقبلي، وتجارب المعيشة الاستثنائية.

من جانبها، أكدت شركة «يونيك» العقارية العالمية أن دبي تواصل جاذبيتها أمام كبار المستثمرين فيما يخص العقارات والشقق الفاخرة، ويبرهن على ذلك تزايد الإقبال على شرائها.

وقالت الشركة إن الشقق الفاخرة تظهر كاستثمار مميز على المدى الطويل، مقارنة بالفلل لأنها تتطلب عادةً صيانة أقل من الفلل، مما يقلل من التكاليف المستمرة للمستثمرين.

كما توفر مواقعها الحضرية الاستراتيجية إمكانية وصول أفضل إلى مراكز الأعمال ووسائل الراحة العصرية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة عائدات الإيجار ويمكن تناقل ملكيتها عبر الأجيال.

اقرأ أيضاً:

ارتفاع الطلب في دبي على عقارات «الفخامة الفائقة»

MENAFN16092023000110011019ID1107082941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث