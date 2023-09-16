4 % نمواً بالقروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة في 7 أشهر

ارتفع رصيد القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بالإمارات بنسبة تجاوزت 4% على مدار 7 أشهر من العام الجاري مقارنة بنهاية 2022 لتمنح المصارف أكثر من 50 مليار درهم زيادة للقطاع متضمناً كلاً من قطاع الأعمال والمقترضين الأفراد.

فيما أوضح مصرفيون بأن نمو حركة الاقتراض فيما يعرف بالائتمان المصرفي شهد تباطؤاً عن معدل النمو عن نفس الفترة من العام الماضي تأثراً بعدة عوامل نسبية منها ارتفاع سعر الفائدة وتقلص شرائح الاقتراض الشخصي وتغير التوجهات الائتمانية للعملاء.

ووفق بيانات المصرف المركزي وصل اقتراض القطاع الخاص إلى حوالي 1.223 تريليون درهم نهاية يوليو مقارنة بحوالي 1.173 تريليون درهم نهاية العام الماضي اختص قطاع الأعمال منها 67.5% بإجمالي يتجاوز 826 مليار درهم فيما كان 32.4 % منها لصالح المقترضين الأفراد بحوالي 397 مليار درهم .

وأوضحت البيانات أن حركة منح القروض خلال السبعة أشهر الأولى من 2023 استمرت في النمو رغم تباطؤها عن مثيلتها في نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت نمواً على مدار الفترة بما يتجاوز 6% وبقيمة قاربت 70 مليار درهم العام الماضي، منحت لكافة أنشطة القطاع الخاص متضمنة الأنشطة التجارية والصناعية والأفراد والمؤسسات غير المالية.

وأوضح المصرفيون أن سوق القروض تغير بشكل واضح عن السنوات الماضية في ظل عدة عوامل منها تنظيمية كالسجلات الائتمانية إلى جانب ارتفاع الملاءة المالية لأصحاب المشاريع وطرح بدائل جديدة للتمويلات على صعيد الاحتياجات الأكثر طلباً كشراء العقارات مشيرين رغم ذلك باستمرارية النمو بشكل نسبي في حركة منح القروض على الأجل القريب.

توسعات الأعمال

وقال المصرفي أمجد نصر أن الزيادات المتوالية التي شهدتها أسعار الفائدة المصرفية ارتباطاً بقرارات الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على حركة التضخم وزيادة معدلات الاستقرار الاقتصادي قد دفعت بعض شرائح المقترضين ومنها مؤسسات الأعمال وأصحاب المشاريع للبحث عن تقليص الاعتماد على التمويلات البنكية وفتح المجالات للشراكات الاستثمارية وزيادة مساحة رأس المال الذاتي في احتياجات شركاتهم والتمويلات المطلوبة في توسعات الأعمال فيما شهد السوق بشكل عام تقلص نسبي في حجم شرائح المقترضين ولاسيما من الأفراد.

في الوقت ذاته أكد أن حدوث تغيرات كبيرة نحو تقلص حجم الإئتمان تأثراً بتلك العوامل لن يظهر في الأجل القريب حيث من المتوقع استمرارية نمو منح القروض على الأقل خلال العام الجاري وإن اختلفت في توزيعاتها وحصص قطاع الأعمال والمقترضين الأفراد سواء للاحتياجات الاستهلاكية أو لتأسيس الأعمال والمشاريع الخاصة.

برامج الدفع

في المقابل أوضح الخبير المصرفي أحمد سالم بأن سوق الإئتمان شهد أدوات رقابية وضعت أسقف لحركة الإئتمان ارتباطاً بالسجلات الإئتمانية مما أرسى نوعاً من الاستقرار على منح القروض المصرفية وحد بشكل نسبي من معدلات نمو إجماليها على مدار السنوات القلائل السابقة ولاسيما على صعيد الاقتراض الشخصي للأغراض الاستهلاكية.

وأشار إلى تأثيرات أسعار الفائدة التي باتت عاملاً أساسياً في قرارات الاقتراض بما قلل من أسقف الاحتياجات المالية مع ظهور أدوات أخرى لتمويل السلع مثل برامج الدفع الميسر وعلى أقساط طويلة الأجل بدون فائدة ومنها في أنشطة السلع الأكثر احتياجاً للأفراد مثل شراء السيارات والسلع الاستهلاكية .

موارد ذاتية

من جانبه أضاف محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات القطاع الخاص بأن اللجوء للإقتراض المصرفي يعد أحد البدائل الصعبة ولاسيما في ظل التغيرات المتلاحقة في الفائدة ووضع شروط أكثر صعوبة ولاسيما على الأعمال والمشاريع الصغيرة وبات أصحاب الأعمال يلجأون في المقام الأول للاعتماد على مواردهم الذاتية أو من خلال تدوير عوائد شركاتهم أو البحث عن الشراكات لتوفير الاحتياجات المالية للأعمال.