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25.3 مليار دولار تدفقات أسهم أمريكا

9/16/2023 7:23:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر تدفق أسبوعي في 18 شهراً وسط تزايد ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط سلس، وفقاً لـ((بنك أوف أمريكا)).

وجذبت الأسهم العالمية 25.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي - وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022- وفقاً لبيانات استشهد بها ((بنك أوف أمريكا)).

وشهدت بورصة نيويورك إدراج سهم شركة ((ارم)) الطرح الذي يعتبر الأكبر في الولايات المتحدة منذ الاكتتاب العام لشركة السيارات الكهربائية ((ريفيان)) بقيمة 13.7 مليار دولار في نوفمبر 2021، أعطى دفعة للأسواق الأمريكية، كما ينظر إليه بكثير من التفاؤل لدفع سوق الاكتتابات العامة الأولية إلى الخروج من حالة الركود.

قفز سهم صانعة الرقائق البريطانية ((آرم)) (ARM)، التابعة للمجموعة اليابانية ((سوفت بنك))، بنحو 25 %، في أول يوم تداول لها ببورصة ناسداك الأمريكية، بعدما جمعت حوالي 4.9 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي في 2023.

غير أن المحلل الاستراتيجي مايكل هارتنت يرى، وسط تجدد التفاؤل بأداء الاقتصاد الأمريكي، صورة تشاؤمية أشمل، حيث اتجه الجزء الأكبر من التدفقات الداخلة إلى أسواق النقد وسندات الخزانة، وهما فئتان من الأصول تتجهان إلى تسجيل أداء قياسي هذا العام.

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