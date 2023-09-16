«جيبكا» يدعم تطوير بنية تحتية قوية للجودة في منطقة الخليج

وقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، مذكرة تفاهم مع مركز الاعتماد الخليجي، بهدف التعاون في مجال تقييم المطابقة والاعتماد وتطوير حلول مستدامة لصناعة البتروكيماويات والكيماويات عبر المنطقة. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تساهم في إرساء بنية تحتية قوية للجودة.

وستضع مذكرة التفاهم إطاراً جديداً من أجل تحسين كفاءة عمليات تقييم المطابقة في المنطقة والتأكد من أن المنتجات والعمليات الكيماوية والبتروكيماوية تلبي المعايير واللوائح المحددة.