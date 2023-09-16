ارتفاع الطلب في دبي على عقارات «الفخامة الفائقة»

برزت دبي كسوق عالمي رائد للعقارات الفاخرة في عام 2023، حيث سجلت إيرادات بلغت حوالي 850 مليون دولار (3.1 مليارات درهم) من العقارات الراقية في النصف الأول.

ومن المتوقع أن تنمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7.9% في النصف الثاني من عام 2023، وهي أسرع وتيرة في العالم.

وأكد تحليل حديث للسوق الأداء المتميز لدبي، حيث تم بيع 335 عقاراً فاخراً بحلول نهاية يوليو، مما يمثل عام 2023 عاماً تاريخياً لهذا القطاع، وفقاً لمجلة كونستراكشن ويك المختصة في مجال البناء.

وبحسب تصريحات حصرية أدلى بها راميل جولييف لمجلة كونستراكشن ويك؛ يشير النمو خلال العام الماضي إلى سبب قوي وراء استمرار دبي في كونها المحطة المحورية للاستثمار العقاري السكني، خصوصاً في أعقاب الجائحة والوباء الذي أرهق العديد من الأسواق الأخرى.

ويتابع جولييف: ((العمالة الوافدة القوية التي تعتبر دبي وجهة لها، إلى جانب جمهور متزايد من المستثمرين على المدى الطويل الذين يبحثون عن بيئة عمل آمنة، تجعل الإمارة سوق العقارات الإقليمي الأكثر قيمة، لا سيما في مساحات الشقق والوحدات السكنية)).

وأفاد تحليل شركة يونيك العقارية أن المتخصصين في العقارات في دبي يلاحقون المشترين والمستثمرين المليارديرات، حيث تم بيع 176 منزلاً مقابل 3.1 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع 219 منزلاً في النطاق السعري المتميز في العام الماضي مما يشير إلى ارتفاع في الطلب على ((الفخامة الفائقة)).

وأوضح جولييف: ((غالباً ما تظهر الشقق كاستثمار مميز على المدى الطويل، مقارنة بالفلل لأنها تتطلب عادة صيانة أقل من الفلل، مما يقلل من التكاليف المستمرة للمستثمرين.

وتوفر مواقعها الحضرية الاستراتيجية إمكانية وصول أفضل إلى مراكز الأعمال ووسائل الراحة العصرية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة عائدات الإيجار ويمكن تناقل ملكيتها عبر الأجيال)). بالإضافة إلى ذلك، ومع تطور أنماط التحضر تشهد الشقق زيادة مطردة في الطلب، مما يضمن ارتفاع قيمتها بمرور الوقت.

وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه في النصف الأول من هذا العام، ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 63٪ مقارنة بعام 2022، بإجمالي 46.166 وحدة مباعة بقيمة تراكمية قدرها 25.2 مليار دولار. وتراوحت أعلى خمس مبيعات للشقق خلال هذه المدة بين 21.3 مليون دولار و111.7 مليون دولار، مع بروز مرسى دبي باعتباره الموقع الأكثر قيمة.

وكانت أسعار الشقق الفاخرة للغاية تسير في مسار تصاعدي كل ربع سنة، وهو ما يتضح من خامس أغلى عملية بيع في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 17.7 مليون دولار، بينما سجل الربع الثاني مبيعات بقيمة 21.3 مليون دولار. وتم تصنيف نخلة جميرا ضمن قائمة أفضل 5 شقق من حيث مبيعات الشقق في الربعين الأول والثاني من عام 2023، حيث بلغت مبيعاتها 17.7 مليون دولار و105 ملايين دولار في الربعين المعنيين، مما يسلط الضوء على الاتجاه التصاعدي.