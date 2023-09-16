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«ميركاتو» يعلن الفائز بالجائزة الكبرى لمفاجآت صيف دبي 2023

9/16/2023 7:23:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت أخيراً الدورة السادسة والعشرون من ((مفاجآت صيف دبي 2023)) التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتضمنت مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الترويجية والترفيهية والجوائز القيمة والحفلات الموسيقية وغيرها في جميع أنحاء المدينة.

وجذبت مفاجآت صيف دبي 2023 انتباه المتسوقين المتحمسين لعروض التسوق، حيث ارتقت مفاجآت صيف دبي بالحملات الترويجية هذا العام من خلال العروض الحصرية والخصومات الكبرى للجميع، حيث أعلن مركز ميركاتو عن اسم الفائزة بالجائزة الكبرى والتي هي عبارة عن سيارة كاديلاك إسكاليد سبورت 2023 .

وقد كانت الجائزة من نصيب إحدى السيدات من الجنسية العراقية والتي تعتبر من مرتادي ميركاتو الدائمين. قامت إدارة ميركاتو بتهنئة الفائزة التي غمرتها السعادة عندما حصلت على مفاتيح سيارتها الفاخرة، ويعتبر هذا الفوز دليلاً على السحر الذي تضفيه مفاجآت صيف دبي للمتسوقين والتزام ميركاتو بتقديم تجربة تسوق وربح لا مثيل لها.

وفي هذا الإطار علقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو قائلة: ((نحن مسرورون جداً بهذه اللحظات المميزة، فمفاجآت صيف دبي تقدم تجارب لا تنسى، ولا شيء يعبر عن ذلك بشكل أفضل من الفوز بجائزة رائعة مثل كاديلاك إسكاليد سبورت 2023، نحن ممتنون لمنحنا الفرصة لتحقيق أحلام متسوقي ميركاتو)).

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