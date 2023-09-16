«مجتمع أزهى» يستقطب زوار معرض ستي سكيب جلوبال السعودية

استقطب مشروع ((مجتمع أزهى)) السكني زوار معرض ستي سكيب جلوبال السعودية، والذي استضافه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي.

وشاركت شركة ((الإمارات العقارية))، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في عجمان، ضمن فعاليات معرض ستي سكيب جلوبال السعودية، الذي يعد من أبرز المعارض العقارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت حنان جنحو المدير التنفيذي لشركة ((الإمارات العقارية))، نجاح مشاركتهم في فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن المعرض كان فرصة للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، عرض أفكارهم وتبادل الخبرات مع مختلف العاملين في القطاع لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً.

مشيرة إلى أن المعرض شهد تنظيم عدد من المنتديات وورش عمل متنوعة عن القطاع العقاري، إضافة إلى دورات تدريبية، لافتة إلى أن المعرض كان فرصة لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير المشاريع العقارية.

وذكرت أن المعرض نجح في تسليط الضوء على التخطيط المعماري والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية للقطاع العقاري، وأوضحت أن الشركة عرضت مشروع ((مجتمع أزهى)) السكني الذي تنفذه بمنطقة العامرة في إمارة عجمان بتكلفة 3 مليارات درهم.

وأشارت إلى إن جناح الشركة في المعرض استقطب الزوار، وتم تقديم شرح وافٍ عن مشروع ((مجتمع أزهى)) من حيث المميزات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها الشركة للمستثمرين.