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تاتا صانز الهندية تسعى لتجنب تصنيف «عالية المخاطر»

9/16/2023 7:23:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وسائل إعلام هندية نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن شركة ((تاتا صانز)) المالكة لتاتا جروب، يمكن أن تستكشف خيارات بما في ذلك إعادة التنظيم لتجنب أن يصنفها بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) على أنها شركة مالية غير مصرفية عالية المخاطر.

ويتطلب مثل هذا التصنيف قدراً أعلى من الامتثال التنظيمي. وتحتاج تاتا صانز إلى الإدراج بالبورصة بحلول سبتمبر 2025. وقالت تايمز أوف إنديا إن الرئيس الفخري للشركة راتان تاتا رفض الرد على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعقيب على هذا النبأ.

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أصدر بنك الاحتياط الهندي قائمة تضم الشركات المالية غير المصرفية ذات المستوى العالي من المخاطر يوم الخميس.

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