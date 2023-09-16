كاليفورنيا تقاضي خمس شركات نفطية عملاقة

رفعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية على خمس من كبرى شركات النفط في العالم، معتبرة أن هذه الشركات تسببت بأضرار بمليارات الدولارات وضللت السكان عبر التقليل من شأن مخاطر الوقود الأحفوري، حسبما أفادت صحيفة ((نيويورك تايمز)).

تأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أمريكية ضد مصالح الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغيّر المناخي بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة استمرت عقوداً. ورُفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو ضد ((إكسون موبيل)) و((شل)) و((بريتيش بتروليوم)) و((كونوكو فيليبس)) و((شيفرون)).